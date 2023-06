Vai voltar? Este foi o motivo que fez Patrícia Poeta visitar redação do Jornal Nacional

Patrícia Poeta visitou sua ‘antiga casa’ no último final de semana e relembrou os momentos vividos na bancada do ‘Jornal Nacional’.

“Oi, gente, tudo bom? Vim aqui gravar para o ‘Fantástico’ e aproveitei e já dei uma aparecidinha, fiz uma visita aqui na redação do JN e aí, ó, pela primeira vez, estou subindo, conhecendo a banca de pertinho aqui, depois da minha saída. Já tem um tempo, né? Túnel do tempo”, disse a apresentadora, que esteve ao lado de William Bonner entre 2011 e 2014.

“Muito bacana estar aqui fazendo essa visita. Agora vou esperar eles lá, me visitarem lá no Encontro”, finalizou Patrícia Poeta.

O perfil do Jornal Nacional comentou a visita no Twitter, o que rendeu diversos comentários dos internautas, alguns felizes com a presença da jornalista no estúdio, outros nem tanto.

“VISITA ILUSTRE. Adivinha quem apareceu na redação do #JN para matar as saudades? A apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta, que dividiu a bancada com William Bonner de 2011 até 2014, fez uma visita aos antigos colegas e se divertiu ao conhecer a nova bancada. Confira!”

“Ela é espetacular e uma excelente profissional. Amava ela no Fantástico e JN”, escreveu uma pessoa.

Outro perfil sugeriu a volta de Patrícia Poeta ao JN.

“O bom filho à casa torna , deixa ela aí ; aí ela fica até mais simpática , põe a Re no Fantástico um tio de mulheres”.

Outra pessoa ainda reclamou da ausência dos atuais apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, que estão de férias.

“Gente, a pessoa é visita e “os donos da casa” não estavam para recebê-la. Pode isso, Arnaldo?”.

