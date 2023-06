Vai na Fé: Exame de DNA sabotado deixa Ben revoltado e Jennifer sofre com isso

Um exame de DNA vai deixar Ben (Samuel de Assis) ainda mais revoltado com Theo (Emílio Dantas) em Vai na Fé e será Lumiar (Carolina Dieckmann) a responsável pelo climão que deve ficar nos próximos capítulos da novela da TV Globo.

Em cenas futuras, a advogada da trama vai entregar para seu ex-marido as provas que tem sobre a falsificação do exame de DNA de Jenifer (Bella Campos) e mostra o que ele ainda não tinha percebido um detalhe.

Vai na Fé: Lumiar continua acreditando que Theo é inocente (Reprodução/Globo)

Como forma de respeito por todos os anos que viveram juntos, a personagem de Carolina Dieckmann em Vai na Fé segue demonstrando que nunca pensou em prejudicá-lo, mesmo com Theo tentando manipulá-la para sabotar os planos de colocar o vilão atrás das grades, e entrega tudo que sabe sobre quem é o pai da estudante de Direito.

Porém, a advogada vai investigar e descobrir tudo que envolve o caso. Na cena, ela diz que sabe que Ben tentou sabotar o exame de DNA e que ficou chocada com a atitude do ex-marido. Com isso, Lumiar consegue provas para incriminar o personagem de Samuel de Assis na novela da TV Globo e decide entregá-las avisando que sabe da falsificação do exame que prova a paternidade de Jenifer.

Vai na Fé: Ben tenta alertar sobre os perigos de se envolver com Theo (Reprodução/Globo)

Segundo ela, a ideia é colocar um ponto final na possibilidade do homem entrar em encrenca em Vai na Fé. Caso você não lembre, Ben tinha medo que o resultado do exame de DNA comprovasse que Theo, o vilão da história, era pai biológico da filha de Sol (Sheron Menezzes) e resolveu intervir.

Naquele momento, o advogado sabotou o resultado do teste para ele ser confirmado como o pai da filha da protagonista de Vai na Fé, mas um segundo teste foi feito e ficou constatado que a estudante é filha do marido de Clara (Regiane Alves).

