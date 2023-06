Sem contrato fixo, Gloria Pires está de volta à Globo em Mulheres de Areia

Após quase cinquenta anos, Gloria Pires encerrou o seu contrato fixo com a TV Globo, mas a veterana está de volta com a reprise de Mulheres de Areia, nas tardes da emissora. Na trama, que ocupa o lugar de Chocolate com Pimenta no Edição Especial, ela vive as irmãs gêmeas Ruth e Raquel.

A partir desta segunda-feira (26), a rivalidade das personagens vividas pela mãe de Cleo Pires será vista diariamente. Na novela elas lutam pelo amor do mesmo homem, o bem-sucedido empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes), porém, enquanto Ruth é verdadeiramente apaixonada pelo protagonista, Raquel só pensa em conquistá-lo para melhorar de vida.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) e Raquel (Gloria Pires) Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) e Raquel (Gloria Pires) (Reprodução/Globo)

A história deste triângulo amoroso vai acontecer na cidade de Pontal D’Areia, no litoral fluminense, onde as gêmeas vivem com os pais e Marcos acaba chegando para ajudar nos negócios da família, mas fica encantado ao encontrar a Ruth, engatando logo um namoro. .

Porém, o romance gera um certo desconforto para Raquel, que decide também se jogar nos braços do ricaço. Ambiciosa, a vilã de Mulheres de Areia consegue desbancar a irmã e se casa com Marcos, que nem desconfia que ela vive um romance com Wanderlei (Paulo Betti), seu amante, que é dono de um caráter muito duvidoso.

LEIA TAMBÉM: ‘Que idade ele tinha?’: Internautas questionam suposto filho de Gugu Liberato

Mulheres de Areia: Guilherme Fontes e Gloria Pires, vivem Marcos e Ruth na novela (Divulgação/Globo)

Quem descobre tudo é Tonho da Lua (Marcos Frota), um artista que cria esculturas na areia da praia e vive rodeando as irmãs gêmeas. Mas, para despistar o artista, Raquel faz com que o marido não confie em nada que ele diz.

Em meio a tudo isso, Ruth sofre por não conseguir tirar Marcos de seu coração e por vê-lo casado com sua irmã, enquanto o poderoso Virgílio Assunção (Raul Cortez), pai de Marcos, é contra o casamento do filho.

Exibida pela primeira vez em 1973, na TV Tupi, Mulheres de Areia é um remake lançado na TV Globo em 1993 e reexibido em 1996, 2011, e também em 2015 no Canal Viva. Além de Gloria Pires, o elenco de Mulheres de Areia é estrelado por Susana Vieira, Humberto Martins, Andrea Beltrão, Nicette Bruno e muitos outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Olga será chamada de ‘falsa’ e ‘mentirosa’ no final da novela