Saiba o que Neymar disse a influenciadora após ela revelar traição

Apontada como suposta amante de Neymar, a influenciadora Fernanda Campos contou detalhes de seu caso com o jogador durante uma participação no programa Domingo Espetacular. Entre as revelações feitas por ela, a mulher conta qual foi a reação do jogador ao saber que ela expôs o caso dos dois.

Conforme publicado pelo Splash, antes de qualquer coisa Fernanda fez questão de afirmar que não sabia que o jogador e Bruna Biancardi seguiam em um relacionamento amoroso, apesar de saber da gravidez de Bruna.

“A gente se encontrou no apartamento dele, na casa dele. Por incrível que pareça, não foi programado. Eu entrei com o celular, fiz os stories, mandei para os meus amigos. Por isso pensei que ele não estivesse em um relacionamento”, revela.

As primeiras interações entre Fernanda e Neymar aconteceram após uma toca de mensagens entre eles após a Copa do Mundo. “Ele me mandou mensagem pedindo o meu contato, e o número do celular era da França, chamada de vídeo, áudio, todas as mensagens. Eu nunca apaguei, quando eu tive a oportunidade, reuni todas”.

“Fama”

Seguindo com seu relato, Fernanda conta que apesar de tudo, “Neymar é nome” e que já se relacionou com homens mais interessantes que o jogador.

“Neymar é nome. Fama. Eu já conheci caras mais legais, mais interessantes, tanto no quarto quanto em conversas. Para mim, não fez diferença na minha vida”.

“Ele me ligou umas quatro vezes, eu não atendi porque fiquei nervosa e não sabia o que falar. Ele nem me bloqueou, só mandou um ‘Parabéns. Você conseguiu sua fama’”.

Ainda segundo a publicação, o último encontro entre os dois teria acontecido na véspera do dia dos namorados, sendo noticiado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Com a exposição, Neymar foi a público pedir perdão a Bruna, que está grávida da primeira filha do casal.

“Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, publicou o jogador em um pedido de perdão à companheira.