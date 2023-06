‘Que idade ele tinha?’: Internautas questionam suposto filho de Gugu Liberato

A novela sobre a enorme herança deixada por Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, ganhou um novo personagem, mais conhecido nas redes sociais como “o suposto filho” do apresentador, que apareceu no “Domingo Espetacular” e conversou com Roberto Cabrini.

Mas, nem todos acreditam que ele seja realmente herdeiro de Gugu e a entrevista causou muitas reações no Twitter, onde anônimos criticaram, fizeram piadas e memes sobre a história contada por Ricardo Rocha, que disse ao jornalista que não falou antes por “medo da exposição”. Porém, na rede social, muitas pessoas afirmaram que o motivo agora é “ele é pobre e Gugu foi bilionário”.

mais fácil o gugu ser filho dele https://t.co/mYPLPhPKhB — amy amy amy amy m m m (@pulpfition) June 26, 2023

No Domingo Espetacular, o suposto filho de Gugu Liberato disse que só se convenceu da ideia em 2017 e que pretende ter o sobrenome do apresentador, que ficou eternizado na memória das pessoas com uma longa carreira no SBT: “Me arrependo de não ter feito isso em vida. Não gosto de aparecer. Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança”, disse Ricardo.

Gugu teria 64 anos hoje, 16 de diferença. Acho pouco provável. — Herr Melky 🇺🇦 (@MelkyFB) June 26, 2023

Outro ponto curioso, que também virou motivo de crítica entre os anônimos do Twitter, envolve a idade dos personagens desta história, já que se fosse hoje, Gugu Liberato teria 64 anos e Ricardo está com 48, ou seja, o apresentador teria sido pai aos 16 anos. Na rede social, um fã questionou isso: “O Gugu tinha que idade? 13, 14 anos é isso mesmo ?”.

O plot que seria hahahahhaa acabaria com a petulância da irmã do Gugu! Testamento seria refeito e os 3 patetas teriam que dividir com o irmão bastardo hahahaha — Elisa (@CloudeElisa) June 26, 2023

Ao jornalista Ricardo Cabrini, do Domingo Espetacular, Ricardo Rocha disse que seguirá até o final da história e que pretende fazer o exame de DNA para comprovar que é herdeiro do ex-apresentador do SBT e da Record TV: “Mas ele quer o DNA para saber se é filho do Gugu ou do pintinho amarelinho?”, escreveu uma pessoa que acompanhou a entrevista.

Por fim, um outro anônimo diz que a história do apresentador do Domingo Legal poderia virar uma produção de TV: “Podiam jogar The Idol no lixo e produzir uma série sobre a vida/morte póstuma do Gugu e a briga pela herança. Seria mais entretenimento”.

Não sabia que o Hélder era filho do Gugu pic.twitter.com/3NTLwgBYMQ — Tuiteira Anônima (@AnonimaTuiteira) June 26, 2023

