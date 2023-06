Esse foi o passado sombrio de Johnny Depp antes de se tornar ator

Não há dúvida de que, quando Johnny Depp é mencionado, é sinônimo de grandes produções, por isso muitos fãs correm para ver o filme apenas pelo fato de o ator estar nele.

No dia 9 deste mês, o famoso completou 60 anos de idade, fazendo com que muitos de seus seguidores comemorassem enviando-lhe os seus melhores votos e recordando as melhores filmes em que ele participou.

No entanto, apesar do sucesso que pode ter hoje, nem sempre foi assim. Como alguns dos seus colegas, Depp também teve que carregar uma vida difícil desde cedo, começando aos 15 anos com a emancipação de seus pais, o que o fez sair de casa para fugir do contexto de violência doméstica. Por isso, ele tramitou legalmente uma autorização para obter um pouco mais de liberdade longe de seus pais.

Desde então, ele teve que viver uma das etapas mais difíceis e sombrias, o que o obrigou a trabalhar para sobreviver.

É importante destacar que, naquela época, o ator ainda não havia dado os seus primeiros passos em Hollywood, mas descobriu uma segunda paixão, que era a música.

Para ganhar dinheiro, Depp ainda teve que trabalhar como operador de telemarketing, vendendo canetas, tocando guitarra em qualquer lugar que pudesse, entre outras coisas.

Durante anos, o famoso teve que dormir na rua, pois não tinha dinheiro para alugar um teto onde pudesse viver, mas, apesar de naquela época ser um pouco difícil a sua situação, com o passar do tempo teve a oportunidade de obter um grande protagonismo em 1984 aos 21 anos para o filme ‘A Hora do Pesadelo’, onde estava o abominável Freddy Krueger.

