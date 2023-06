“É difícil cair a ficha”, diz Simony sobre desaparecimentos dos focos de câncer

A cantora Simony anunciou na semana passada, aos prantos, o resultado do último exame que mostrou que o foco do tumor no intestino tinha desaparecido e não havia mais indícios de câncer, mas ainda está digerindo a informação.

“É difícil cair a ficha assim, de uma hora para outra, mas enfim, eu tô muito feliz, ainda tenho a continuação do tratamento, que vai até agosto... estou super feliz”, disse a cantora em um stories no seu Instagram.

O diagnóstico de câncer no intestino da cantora foi feito em agosto do ano passado, e após um longo tratamento ela foi considerada curada, mas no início deste ano foram detectados novos focos da doença e ela teve que recomeçar o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

“Vocês viram que loucura foi essa do tumor sumir, né”, disse Simony, deixando claro que não esperava que a remissão de doença começasse tão rapidamente.

A cantora agradeceu ao hospital que a atendeu e na qual continua fazendo seu tratamento, mas não esqueceu de mencionar o peso da fé na sua cura. “Tudo caminha junto, a espiritualidade, com sua fé, com os médicos, com o hospital, com os remédios, nada caminha sozinho”, disse.

“A medicina é muito importante, mas a fé em Deus também”, concluiu.

Durante todo o período de seu tratamento, Simony dividiu com seus seguidores suas conquistas e angústias e até chegou a cantar durante as sessões de quimioterapia.

No Dia dos Namorados, a cantora fez uma declaração de amor ao noivo e agradeceu a ele por estar sempre a seu lado. “Obrigado por não soltar a minha mão”, disse.