Dança dos Famosos: Carla Diaz vai à final e essas foram as reações dos fãs

A Dança dos Famosos de 2023 está quase na final e, desta vez, três famosas vão disputar o troféu da competição apresentada no Domingão com Huck, que neste fim de semana definiu tudo sob o gênero Dança Contemporânea.

Segundo os jurados técnicos e artísticos e o público que votou, a final no domingo (02) será disputada por Rafa Kalimann e Fernando Perrotti, que lideraram o placar, com média de 177.5. Carla Diaz e Diego Basilio, na segunda posição, com 177.3; e Priscila Fantin e Rolon Ho, com 177.2, fechando o pódio.

carla diaz entregou absolutamente tudo no dança dos famosos, definitivamente merece ser a campeã… artista pic.twitter.com/kD2q50OYN4 — ighor (oliveira's version) (@ighorsoliveira) June 26, 2023

Mas, nas redes sociais, a atriz e ex-BBB Carla Diaz foi a grande vencedora do último domingo (25). No Twitter, sua performance foi elogiada por muitos anônimos, que destacaram que a famosa arrasou no palco da Dança dos Famosos deste ano.

Entre os comentários que mais chamam a atenção está um que disse que a dança apresentada pela ex-atriz da versão original da novela juvenil Chiquititas o fez chorar: “Carla Diaz me fez chorar com uma dança. Isso é possível?”, escreveu o anônimo.

Foi um show de interpretação, um verdadeiro espetáculo de Carla Diaz e Diego Basílio! https://t.co/W4npg5Bc6H — 🦋🎬Andréa🦋☯️ (@AndraTeixeira12) June 26, 2023

Um segundo fã disse que mesmo Carla ficando em segundo lugar no quadro do Domingão com Huck, era para avisar a todos que ela “a melhor” de toda a temporada. Já um terceiro disse que a famosa mandou muito bem na Dança Contemporânea: “Carla Diaz entregou absolutamente tudo na Dança dos Famosos, definitivamente merece ser a campeã”.

Quem deixou a competição?

Porém, enquanto Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin seguem para a final da Dança dos Famosos, que acontece no domingo (02), há quem precisou se despedir da competição.

Neste fim de semana, a briga pelo troféu chegou ao fim para Bruno Cabrerizo e Ju Paiva, que somaram 177 pontos e precisaram deixar o palco do Domingão com Huck, mas voltam com todo o elenco para acompanhar a última dança que será apresentada pelas celebridades.

Além da dança, Carla Diaz leva interpretação ao palco do Domingão (Reprodução/Globo)

