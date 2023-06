Com festa temática, Títi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, comemora seus 10 anos

A pequena Títi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, esbanjou simpatia ao comemorar seus 10 anos de idade. Em uma festa com tematização inspirada pela personagem Wandinha, a pequena, os pais e os irmãos aproveitaram uma comemoração pra lá de animada.

Conforme publicado pela Quem, a festa de Títi foi celebrada no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com suporte da cenógrafa Roberta Niemeyer, proprietária do espaço, a celebração foi programada para 160 convidados e com a temática de uma das personagens preferidas da pequena.

Entrando no clima da festa, Títi se fantasiou de Wandinha Addams, enquanto seus irmãos, Bless e Zyan, também adotaram uma caracterização inspirada no irmão da icônica personagem. Para a festa, os pais da pequena não apareceram caracterizados.

Por sua vez, alguns cliques de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso caracterizados como Morticia e Gomez também foram compartilhados, as imagens, que contam com a presença de toda a família, foram parte de um ensaio temático que compôs a decoração do evento.

Convidados famosos e decoração exclusiva

A lista de convidados para a comemoração dos 10 anos de Títi contou com a presença de diversos famosos e seus filhos.

Entre os convidados, uma das primeiras presenças foi a de Eva Huck, filha de Angélica e Luciano Huck. Além de Eva, Fernanda Rodrigues, Raoni Carneiro e os filhos do casal também marcaram presença na comemoração.

Já no quesito decoração, o espaço foi completamente tematizado com referências à série da Netflix, contando com uma versão gigante do personagem “Mãozinha” e com reproduções de cenários e cenas marcantes da série.

A preparação de Títi para o evento foi compartilhada em detalhes nas redes sociais de Giovanna, que após a festa fez questão de agradecer aos envolvidos: “A Títi estava radiante, e muito feliz em receber os amigos e família! Hoje inclusive já acordou perguntando se podia adiantar a festa dela de 11 anos.

