Chocolate com Pimenta: Olga será chamada de ‘falsa’ e ‘mentirosa’ no final

Os dias de crueldade de Olga (Priscila Fantin) em Chocolate com Pimenta finalmente vão acabar, mas não é só por causa da reta final da novela da tarde. Desta vez, depois de cair em tudo quanto é golpe, Danilo (Murilo Benício) vai falar tudo que pensa sobre a vilã.

Em uma das cenas finais da novela da tarde, o protagonista consegue finalmente entender que Olga nunca desejou o seu bem e chama a sua ex-noiva de “falsa” e “mentirosa”, chegando a sobrar até para sua tia Bárbara (Lília Cabral), que apoiou todas as maldades feitas pela personagem para separar Danilo de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Muito nervoso e cheio de vontade de falar algumas verdades para Olga, o sobrinho de Vivaldo (Fúlvio Stefanini), que deixa de ser o prefeito de Ventura, vai até sua ex-namorada na reprise de Chocolate com Pimenta e começa a jogar algumas verdades sobre as atitudes dela, como falar que ela foi muito baixa ao ter pedido ao palhaço do circo (Jorge Fernando) para pintar um quadro de Aninha nua e depois trocá-lo com o de Miguel (Caco Ciocler).

Chocolate com Pimenta: Olga (Priscila Fantin) sempre sonhou em casar com Danilo (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Tal atitude de Olga quase conseguiu separar o casal protagonista da novela da tarde, que já estava casado. Afinal, Danilo ficou cheio de ciúmes e pensou que Ana Francisca tinha traído ele com o filho de Ludovico (Ary Fontoura): “Eu vim até aqui para dizer que você é a criatura mais falsa, mais mentirosa da face da Terra!”, afirma o jovem.

LEIA TAMBÉM: ‘Que idade ele tinha?’: Internautas questionam suposto filho de Gugu Liberato

Na cena, a vilã da história se faz de desentendida e afirma que ele está sendo grosseiro e ele responde que mais do que ela é impossível: “Você destruiu a minha família, destruiu a minha felicidade, você mandou pintar um quadro só para me separar de Ana Francisca”, diz o personagem de Murilo Benício.

Chocolate com Pimenta: Olga (Priscila Fantin) tenta mais uma vez separar Danilo (Murilo Benício) e Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Divulgação/Globo)

Mostrando que sabe de tudo, ele ainda revela que ela comprou as tintas e até arrumou uma fotografia da protagonista de Chocolate com Pimenta para fazer a cópia. Finalmente, Olga mostra sua verdadeira cara e humilha Aninha: “Aquela pata-choca nunca te mereceu!”, justifica a vilã.

Na cena final, o pai de Tonico (Guilherme Vieira) usa as palavras de Olga para dar um chega para lá nela: “Você que nunca me mereceu. Eu errei, fui vaidoso, fui cego. Quando dizia que me amava, eu me sentia todo orgulhoso, feito um pavão, depois você me botava num pedestal, e eu me sentia o máximo. Agora, eu sei que você é uma falsa e uma mentirosa! Adeus”.

LEIA TAMBÉM: Dança dos Famosos: Carla Diaz vai à final e essas foram as reações dos fãs