Bel Moreira diz que críticas por foto mostrando pelos na axila não a afetam: “Isso é uma escolha pessoal”

Bel Moreira utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para responder às críticas sobre uma foto mostrando seus pelos na axila.

“Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui porque ontem postei uma foto, os meus pelos apareceram, rolou aquele bafafafá de sempre que a gente já está ficando acostumado. Eu tô passando aqui para agradecer porque eu vi muita gente me defendendo, muita gente falando coisas muito fofas”, disse a atriz, conforme texto do site ‘Marie Claire’.

A atriz, mais conhecida pela atuação nas novelas ‘As Aventuras de Poliana’ e ‘Poliana moça’, continuou a explicação, dizendo que o assunto é irrelevante. “A galera que está preocupada com o meu cheiro, eu sou uma pessoa muito cheirosa. Eu posso trazer umas pessoas aqui que comprovam isso. Mas acima de tudo, pra vocês, eu não sei como isso é relevante, a gente não se vê, a gente não se conhece”.

“De resto, tá tudo bem. Se vocês não gostam de pelo, vocês não precisam ter. Isso é uma escolha pessoal, que a gente pode decidir. Eu decido ter por vários motivos que não vou falar aqui”, disse ela, que e reforçou a gratidão pelos fãs que saíram em sua defesa. Não me afetam, graças a Deus. Comecei a trabalhar com a internet faz muito tempo e estou acostumada”, finaliza.

No último mês a atriz falou em entrevista ao ‘Notícias da TV’ sobre sua bissexualidade, assumida em 2019.

“A partir do momento em que eu me assumi, tudo passou a fluir com muito mais tranquilidade. As pessoas me reconheciam, falavam comigo me chamando de Raquel [seu personagem na trama do SBT] normalmente. Eu confesso que foi uma surpresa muito boa e comecei a gostar de ser reconhecida como a Bel.”

A atriz namorada a criadora de conteúdo Halana Lacerda há quase dois anos.

