‘The White Lotus’: criador está pensa em spinoff e se concentraria em personagem favorito dos fãs

Está carente da personagem Tanya McQuoid no universo The White Lotus? Achou que ia se despedir dela com aquele último episódio? O criador da série, Mike White, não tem tanta certeza.

Os fãs que assistiram ansiosamente ao final da segunda temporada de The White Lotus testemunharam que McQuoid, que é interpretada por Jennifer Coolidge, encontra um destino prematuro. Mas os espectadores ainda podem ver mais da diva rica.

Durante uma coletiva de imprensa no Vivid Sydney Festival no sábado, 10 de junho, Mike White foi questionado se ele estaria aberto para criar uma série prequela centrada em Tanya McQuoid.

Segundo o site Entertainment Weekly, o escritor e diretor disse: “Eu absolutamente acho que isso é possível. Estávamos conversando sobre isso. É uma ideia engraçada”.

White, que gosta de trabalhar com a vencedora do Emmy Award, deu um passo adiante e propôs uma narrativa potencial para a série spinoff. Quando se trata do enredo, ele compartilhou que está aberto para “tornar Jennifer 20 anos mais jovem”. Coolidge (que está no painel com o criador) já tem um destino escolhido: a Austrália.

Embora Coolidge não repita seu papel na terceira temporada de The White Lotus, há outro personagem favorito dos fãs retornando para o futuro capítulo.

Em abril, a Variety informou exclusivamente que a atriz Natasha Rothwell irá reprisar seu papel como Belinda Lindsey (que foi apresentada pela primeira vez na primeira temporada) na próxima temporada da série da HBO.

Embora White não tenha revelado muito sobre a aparência de sua personagem, ele brincou anteriormente que a terceira temporada será “um olhar satírico e engraçado sobre a morte e a religião e espiritualidade oriental”.

Leia também: