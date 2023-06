Revelada a conexão entre a vítima do submarino Titan e o rei Charles III

Enquanto o mundo ainda está chocado com a tragédia do submarino Titan que fez uma expedição para visitar aos restos do Titanic e na qual morreram cinco pessoas, foi revelada a ligação entre o rei Charles III e um dos passageiros do submersível.

Shahzada Dawood, um dos passageiros do submarino era um empresário de origem paquistanesa que mantinha uma estreita amizade com o monarca britânico.

Titan Shahzada Dawood e seu filho, de 19 anos (@sulemandawoods / @oceangateexped/Instagram)

Dawood morou em Londres e ocupou o cargo de vice-presidente da Engro Corporation e da Dawood Hercules Corporation, esta última dedicada ao setor de energia. O milionário atuava diretamente em duas fundações criadas pelo rei Charles, a Prince’s Trust International, que ajuda jovens desempregados e a The British Asian Trust, uma ONG focada em ajudar a Ásia.

Foi pelo seu trabalho nestas organizações que se iniciou a sua amizade com o rei Charles, uma vez que o empresário que também tinha nacionalidade britânica era um dos principais benfeitores de ambas as organizações.

A relação dos Dawood com a coroa, no entanto, começou antes mesmo de Shahzada trabalhar nas instituições. O seu pai, Hussain Dawood, foi patrono fundador do Prince’s Trust International e foi conselheiro do Prince’s Trust International em várias funções.

Segundo a revista People, as instituições de caridade ligadas ao rei Charles III ficaram “devastadas” ao saber que um de seus apoiadores está entre os mortos do subversivo que desapareceu enquanto tentava visitar os destroços do Titanic.

A publicação confirmou ainda que, desde que o Titan foi declarado desaparecido, o rei Charles pediu que ele fosse atualizado sobre a situação, além de enviar mensagem de conforto e apoio à família Dawood e aos demais passageiros.

