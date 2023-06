Chocolate com Pimenta: Essas serão as últimas palavras de Graça no final da novela

Como sabemos, Graça (Nívea Stelmann) vai morrer no final de Chocolate com Pimenta, mas ela chega a dar à luz ao seu filho com Guilherme (Rodrigo Faro). Mas, será que você lembra quais foram as últimas palavras ditas pela vilã, que é a melhor amiga de Olga (Priscila Fantin)?

Em seu leito de morte, a jovem está em seu quarto quando faz um pedido para Celina (Samara Felippo), mesmo depois de tudo que fez ela passar nos capítulos anteriores. Com o filho nos braços, a vilã acaba agradecendo pelo nascimento da criança e diz que a irmã será sua mãe de criação.

“Meu filho… Aperte-o em seus braços para que ele não sinta meu corpo esfriar e sinta o calor do seu coração. Eu fico grata por você ter existido e ter compartilhado da minha vida. Eu fico grata por ser minha irmã e cuidar do meu filho. Esqueça tudo o que aconteceu. Lembre-se de mim”, relata a jovem para Celina.

Chocolate com Pimenta: Margot (Rosamaria Murtinho) cuida de Graça (Nívea Stelmann) até sua morte (Gianne Carvalho/Globo)

Depois deste momento, Graça morre e Celina e Guilherme decidem criar a criança juntos, afinal, eles irão se casar nas últimas cenas da reprise da novela Chocolate com Pimenta, que chega ao fim nesta semana.

O que mais acontece antes da morte de Graça?

Chocolate com Pimenta: Antes de morrer, Graça (Nívea Stelmann) pede perdão para Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Divulgação/Globo)

Na novela da tarde, a antagonista vai mostrar que não tem mais força para seguir viva e terá um final cheio de tristeza. Após muitas maldades para se casar com Guilherme, a filha mais velha de Reginaldo (Antônio Grassi) morre tragicamente na trama de Walcyr Carrasco.

Antes do parto, ela já tem um forte pressentimento de que vai morrer e depois ela fica muito debilitada. Neste período, a amiga de Olga vai se arrepender de tudo que fez para Celina e também para Ana Francisca (Mariana Ximenes), afinal, ela ajudou em muitos planos contra a protagonista de Chocolate com Pimenta.

Graça, então, começa a pedir perdão para muitos os personagens da trama, incluindo sua irmã:”Sejam felizes e, antes de partir, eu peço”, diz a personagem de Nívea Stelmann.

