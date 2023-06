Chocolate com Pimenta: Danilo e Ana Francisca lutaram pela guarda do filho

Chocolate com Pimenta: Danilo cai em nova mentira de Olga e Aninha sofre as consequências (Divulgação/Globo)

Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) só terão paz no último capítulo de Chocolate com Pimenta. Tudo por causa dos planos de Olga (Priscila Fantin), que fazem o protagonista da novela da tarde de bobo.

Desta vez, a vilã da trama de Walcyr Carrasco consegue irritar Danilo, que terá uma crise de ciúmes vendo uma pintura falsa da esposa, e decide brigar pela guarda do herdeiro, depois de decidir colocar um ponto final no casamento.

Em cenas de Chocolate com Pimenta, Danilo vai declarar guerra à mulher na justiça para ficar com a guarda de Tonico (Guilherme Vieira): “Vou direto ao ponto. O Danilo quer me contratar para iniciar um processo contra você. Ele quer provar que você não tem moral para criar o seu filho. Ele quer a guarda do Tonico”, fala Guilherme (Rodrigo Faro).

Chocolate com Pimenta: Aninha e Tonico voltam a morar na mansão (Reprodução/Globo)

O problema é que o rapaz também é advogado de Aninha e melhor amigo do protagonista, ficando um uma famosa “sinuca de bico”, em plena reta final da novela da TV Globo. Mas, Ana Francisca não fica abalada, já que o menino não é registrado no nome do ex-estudante.

Sem exame de DNA, já que é uma novela de época, Guilherme avisa o amigo que será algo difícil de vencer. Mas, ele também diz para Aninha que o quadro será um problema para ela: “Eu nunca posei para aquele quadro! Nunca!”, argumenta a dona da fábrica de chocolates de Ventura.

Chocolate com Pimenta: Danilo tem ataque de ciúmes e faz proposta indecente para Ana Francisca (Rogério Domingues/Globo)

“Muitos juízes são moralistas, muita gente sabe que o Tonico é filho do Danilo. Eu não vim aqui como advogado, eu não concordo com a atitude do Danilo. Com tudo isso que aconteceu, com a morte da minha mulher, eu ganhei um tempo para ver se ele desistia desse processo”, afirma o personagem de Rodrigo Faro em Chocolate com Pimenta.

Na cena, Guilherme ainda avisa que Danilo não vai sossegar e vai mover tudo para que Tonico fique longe da mãe: “O Danilo pensa que foi traído, tá muito magoado, e você sabe que um coração magoado faz um homem virar uma fera. O meu conselho é que você vá viajar por um tempo. Se quiser, eu posso controlar os rendimentos para você, mas o ideal é que vá embora sem ele perceber”, aconselha o rapaz.

