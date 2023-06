Aposentados! Estes atores e atrizes renomados abandonaram a carreira e você não sabia

A fama é o sonho de muitos e uma das formas de se alcançar esse tipo de reconhecimento é através da atuação.

Contudo, a carreira de atriz ou de ator não é tão fácil como aparenta, e muitos destes profissionais acabam saindo dos holofotes de maneira precoce para se dedicar a outras causas.

As celebridades que você confere a seguir são exemplos disso. Confira a seguir a lista com pessoas que decidiram se aposentar da carreira de ator/atriz, segundo o site Quem.

Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio hoje com 47 anos, fez sucesso nas novelas Hilda Furacão (1998) e Terra Nostra (1999), atuando também em Os Maias (2001), Um Só Coração (2004) e Ciranda de Pedra (2008).

Porém, a atriz resolveu jogar tudo para o alto em 2011, enquanto gravava Insensato Coração, sendo substituída por Paolla Oliveira.

Na época, Arósio se mudou para um sítio no interior de São Paulo e em seguida para a Inglaterra, onde vive até hoje em uma zona rural ao lado do marido Henrique Plobom.

Jack Nicholson

Muitos lembram de Jack Nicholson, de 86 anos, no papel de Coringa, mas o ator já foi indicado ao Oscar em 12 ocasiões, levando três delas, duas vezes como Melhor Ator por Um Estranho no Ninho (1975) e Melhor Impossível (1997), além de Melhor Ator Coadjuvante por Laços de Ternura (1982).

LEIA TAMBÉM: 3 filmes românticos na Netflix que são baseados em fatos reais

Nicholson se aposentou em 2010 com a comédia Como Você Sabe.

Cecilia Dassi

Cecilia Dassi resolveu lidar com o público de outra forma. Ela trocou a carreira promissora como atriz para se dedicar à psicologia.

A atriz iniciou os trabalhos com apenas 6 anos e com 8 já apareceu na televisão como Sandrinha na novela Por Amor (1997). Ela também atuou em Alma Gêmea (2005) e Viver a Vida (2009), deixando a profissão aos 23 anos.

Hoje com 33 ela sente que tomou o caminho certo. “Sou muito mais feliz com meu trabalho hoje, na clínica e na internet, sou realizada e orgulhosa, enxergo com brilho nos olhos meu futuro profissional e tudo que quero realizar”, explicou.

Jim Carrey

Um dos maiores atores e comediantes de todos os tempo, Jim Carrey, de 61 anos, fez sua última aparição na frente das telonas em 2022 no papel do vilão Robotnik em Sonic 2.

O ator, que também trabalha como diretor e roteirista, está focado em descansar no momento, e alegou que seus papéis, que incluem Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), O Show de Truman (1998) e O Máscara (1994) “Já está bom.”

“Se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito com tinta dourada que diga para mim que vai ser muito importante para as pessoas verem, posso continuar no caminho, mas estou dando um tempo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ O motivo pelo qual a atriz Larissa Manoela decidiu não renovar seu contrato com a Globo

⋅ Ex de Preta Gil debocha após virar notícia por venda de carro e comenta sobre OnlyFans

⋅ ‘O namorado mau’: Paulo Betti relembra momentos únicos em Mulheres de Areia