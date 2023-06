Vai ficar em casa? 5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

'And Just Like That' Foto: Reprodução HBO Max

Com serviços de streaming intermináveis, filmes de grande sucesso chegando aos cinemas a cada semana e um fluxo constante de novas séries que nos dizem que devemos assistir, pode ser bem difícil tentar acompanhar. Claro, mantemos nossos olhos em listas como os títulos mais assistidos da Netflix, mas os grandes sucessos nem sempre valem a pena assistir. Então, como você analisa tudo isso?

Fique tranquilo que você não precisará rolar mais a tela entre seus streamings. Facilitamos um pouco o seu trabalho ao indicar quais valem neste final de semana.

Da segunda temporada de And Just Like That à Resgate 2 de Chris Hemsworth, aqui está o que assistir neste fim de semana.

5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

And Just Like That | Max

Os dois primeiros episódios da segunda temporada de And Just Like That já estão disponíveis para transmissão no Max. O spin-off segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) enquanto elas provam que navegar em relacionamentos aos 30 anos não é tão complicado quanto aos 50.

O Mistério de Maya

Este documentário apresenta uma família que foi permanentemente marcada pelo sistema. A história começa quando os Kowalskis levam sua filha, Maya, ao pronto-socorro para tratar sua rara doença crônica. Eles são injustamente acusados de abuso infantil e forçados a lutar pela custódia de sua filha.

Resgate 2 | Netflix

Se você amou Resgate de Chris Hemsworth, certifique-se de sintonizar esta nova sequência. Desta vez, Tyler Rake deve salvar uma família que foi capturada por um criminoso de sangue frio. Embora o filme de ação tenha estreado em 16 de junho, ele já conquistou o primeiro lugar na lista de filmes mais assistidos da Netflix.

Black Mirror

A sexta temporada de Black Mirror já está disponível na Netflix. Possui cinco episódios independentes estrelados por Annie Murphy, Nia Long, Aaron Paul e mais celebridades. E sim, as parcelas são tão complicadas quanto você esperaria.

Eu nunca | Netflix

A quarta e última temporada de Eu Nunca agora está sendo transmitida na Netflix. O show se concentra em uma adolescente indiana americana chamada Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), que está determinada a subir na escada social na escola.

