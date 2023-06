Em nova vistoria neste sábado (24), a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Mangaratiba, no o Rio de Janeiro, identificou que o embargo emitido na última quinta-feira (22) na propriedade de Neymar não estava sendo cumprido.

De acordo com o Secretaria, a obra na casa do jogador Neymar para a construção de um lago artificial promoveu o desmatamento, quebrou rochas e desviou um rio para o local.

Segundo o g1, a nova vistoria deste sábado identificou que havia movimentações na área interditada, que causam o descumprimento do embargo, além de novas infrações contra o meio ambiente. Desta forma, o jogador foi multado novamente.

Na sexta-feira (23) Neymar já havia ignorado a interdição entrando no lago e promovendo uma festa de inauguração.

Ainda de acordo com a matéria, a placa de aviso de interdição se tornou ‘ponto turístico do local’, com os convidados tirando fotos com o aviso.

Multado novamente: agentes identificam descumprimento de interdição em lago de Neymar Imagem: reprodução

“Diante disso, as novas provas, atestadas no auto de constatação n° 1.165, serão somadas ao processo já em curso, o que irá gerar novas infrações e multas, bem como, o encaminhamento de todos os relatórios elaborados nos últimos três dias aos órgãos de controle. Os valores totais das multas só serão somadas e emitidas após a sua apuração em processo administrativo com relatório técnico, documentos comprobatórios e parecer jurídico, o que deve acontecer na próxima semana”, disse o comunicado, sem informar o valor das multas.

Entre as infrações ambientais estão:

Desvio de curso de água;

Captação de água de rio sem autorização;

Captação de água para lago artificial;

Terraplanagem;

Escavação;

Movimentação de pedras e rochas sem autorização;

Aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

