Inspiração e desafios: Foi assim que nasceu Tonho da Lua em Mulheres de Areia

A reprise de Chocolate com Pimenta vai dar lugar para Mulheres de Areia, um clássico da televisão brasileira, que volta às tardes da Globo nesta segunda-feira (26) e leva ao público personagens marcantes, como Tonho da Lua, vivido pelo ator Marcos Frota.

Sendo lembrado por muitos, o personagem é um dos mais queridos da novela e, segundo o veterano, foi inspirado no seu filho: “Eu me inspirei em Tainã, meu filho, que tinha três anos, na época. A infantilidade dele me dava um pouco o tom infantil que o Tonho da Lua tinha, além da pureza”, disse o famoso.

Além do herdeiro, Marcos também buscou inspiração em um sorveteiro de sua cidade natal, no Estados de Minas Gerais: “O Tonho foi inspirado também em um vendedor de sorvete que tinha em Guaxupé. O nome dele era Augusto, eu acho, mas a gente o chamava de ‘seu Gustin’. Ele andava e falava de um jeito único e eu passei a observá-lo”.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) e Raquel (Gloria Pires) Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) e Raquel (Gloria Pires) (Reprodução/Globo)

Na reprise de Mulheres de Areia, o enteado de Donato (Paulo Goulart) e irmão de Glorinha (Gabriela Alves) é um escultor apaixonado por Ruth (Gloria Pires), mas que foge dos maus-tratos de Raquel (Gloria Pires). Muito ingênuo, ele esculpe mulheres de areia na praia, mas vive sendo perseguido pela vilã, que destrói suas artes e o ofende sempre que pode.

Com o retorno da novela, Marcos Frota também lembrou dos desafios de viver Tonho da Lua: O Gianfrancesco Guarnieri interpretado o Tonho, na TV Tupi, me marcou muito. Era um desafio e eu procurei transformar o Tonho da Lua num personagem um pouco mais lúdico. Meu maior desafio foi entender a complexidade dele”, revelou o famoso.

De volta no Edição Especial, da TV Globo, Mulheres de Areia mostra ainda que Tonho da Lua sofre nas mãos de Donato, seu padrasto, que é um homem rude e violento, que explora todos os pescadores da cidade fictícia Pontal D’Areia, onde tudo vai acontecer.

Mas, Tonho também tem um importante papel na novela das tardes da TV Globo, ele salva uma das personagens vividas por Gloria Pires. Na trama, as gêmeas Ruth e Raquel se envolvem em um acidente no mar e Tonho resgata uma delas.

Mulheres de Areia: Cena de Marcos Frota (Tonho da Lua) na praia (Reprodução/Globo)

O personagem reconhece que a encontrada foi Ruth, que está segurando a aliança da irmã. Sabendo que ela é apaixonada por Marcos (Guilherme Fontes), rapaz com quem a gêmea má se casou apenas por interesse, Tonho coloca a aliança no dedo de Ruth e, quando ela desperta, todos pensam ser Raquel. Por causa de Tonho, uma irmã acaba assumindo o lugar da outra.

Apesar de alimentar um amor puro e genuíno por Ruth, no fim da história, Tonho se encanta por um circo que passa pela cidade e decide ir embora para viver do picadeiro. Marcos Frota, que além de ator é trapezista e empresário, vê sua vida pessoal se cruzar com a desse personagem, já que é um importante expoente da história do circo no país.

