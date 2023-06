Vai na Fé: Solitário, Theo encontra um novo amor e plano de vingança começa

Em Vai na Fé, a vida de Theo (Emílio Dantas) teve uma reviravolta daquelas, mas o vilão vai conseguir recuperar o fôlego para se vingar de todos os personagens que acha necessário e, em breve, não estará sozinho.

Em cenas futuras, o ex-marido de Clara (Regiane Alves) vai conseguir uma nova aliada, é que depois de perder o contato com a família e muitos amigos, Érika (Letícia Salles), inimiga número 1 de Sol (Sheron Menezzes), vai se tornar sua esposa.

Vai na Fé: Com Orfeu preso, Theo começa a ficar com medo do futuro (Reprodução/Globo)

Aproveitando que a personagem não gosta da protagonista de Vai na Fé, Theo vê a oportunidade de conseguir se vingar de tudo que Sol fez contra ele. Em uma das primeiras cenas juntos, o vigarista joga todo o seu charme em Erika e eles se tornam amantes.

Na cena, Érika deve estar com o notebook no colo e o celular na mão, quando Theo chega com um balde de pipoca e começa a conversar com ela, que é inimiga número um da personagem de Sheron Menezzes na novela da TV Globo, chegando a tentar acabar com a carreira artística dela, quando namorava com Lui (José Loreto).

Vai na Fé: Theo segue aprontando, mas consegue se livrar da prisão (Reprodução/Globo)

Sendo um alvo fácil, Theo decide seguir com sua conquista, já que ele percebe que Érika é tão perversa quanto ele. A manipulação acontece e os dois começam a planejar como se vingar de Sol e Ben (Samuel de Assis), que também virou um grande inimigo do empresário de Vai na Fé.

Antes de Érika, Theo fica sozinho na novela da Globo

As maldades de Theo não terão fim, mas o personagem de Emílio Dantas sofre algumas consequências, mesmo após ser inocentado da acusação de estupro, ele fica sozinho e acaba ficando distante de Lumiar (Carolina Dieckmann), mesmo ela ainda apoiando o crápula.

Além disso, Clara se afasta totalmente do ex-marido e, é claro, que os filhos também fazem o mesmo, já que percebem que o pai é um homem de caráter duvidoso.

