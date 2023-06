“Todo mundo sabe”: influecer diz que não foi a única traição de Neymar a Bruna Biancardi

Acusada por seguidores de ser o pivô da traição de Neymar a Bruna Biancardi, a influenciadora digital Fernanda Campos revelou em entrevista que o atacante brasileiro já havia ficado com outras mulheres enquanto sua noiva estava grávida e que inclusive tinha falado com algumas delas. A notícia é da Revista Caras.

“Tiveram outras pessoas que eu fiquei sabendo que tiveram caso com ele, pouco tempo antes de mim, e ficaram bem chateadas. Elas tentaram expor ele e não conseguiram, então decidi dar voz para nós”, disse.

Segundo ela, no seu próprio Instagram recebeu comentários de mulheres que estiverem com o jogador brasileiro em Paris em Paris pouco antes de ela revelar ter se encontrado com ele. Isso foi antes de sua rede social ter sua página suspensa devido aos ataques de ‘haters’.

“Eu não sou a única, todo mundo sabe. Eu queria que os comentários estivessem ativos, porque tem uma modelo verificada que não é brasileira que comentou que três semanas atrás ela tinha saído com o Neymar em Paris”, garantiu.

Segundo Fernanda, ela e o atleta do PSG trocavam mensagens desde a Copa do Mundo, mas somente agora tiveram a oportunidade de se conhecerem pessoalmente. “Ele me mandava mensagem pelo direct desde a Copa do Mundo. Eu vivia ocupada, eu tinha que ser tudo e não tinha tempo para conhecer ele. Até então a gente nunca teve a oportunidade de se conhecer. Surgiu a oportunidade agora. Ele chegou no Brasil e perguntou se eu estava por aqui, contou.

Quando sua página foi suspensa, Fernanda perdeu quase 500 mil seguidores e disse que teria que trabalhar muito para reconquistar todos novamente, mas por enquanto está torcendo para que o Instagram reative seu perfil. “As redes me evitaram, não teve jeito. Já faz cinco dias que eu estou sem a minha página, sei que está tendo bastante coisa negativa em cima de mim”, afirmou