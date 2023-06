Thiago Nigro explica sumiço de Maíra Cardi nas redes sociais

Os seguidores de Maíra Cardi vem demonstrando uma grande preocupação com um comportamento atípico da influenciadora. Sumida das redes sociais desde o dia 10 de junho, Maíra reduziu drasticamente a frequência de suas aparições na internet.

Preocupados, os fãs e seguidores da coach de emagrecimento buscaram informações diretamente com o noivo de Maíra, Thiago Nigro.

Conforme divulgado pela Marie Claire, Thiago, também conhecido como Primo Rico, usou os stories de seu Instagram para interagir com os seguidores, e abriu uma caixinha de perguntas onde os questionamentos sobre Maíra foram feitos.

“Cadê a Maíra? Estou sentindo falta dela”, questionou um seguidor ao que Thiago respondeu compartilhando uma foto junto da amada: “Ela está há quase um mês sumida. As prioridades dela, segundo ela mesma, mudaram. Quem sabe ela não volta em breve?”.

Proximidade do casamento

Além de compartilhar a declaração da amada justificando seu desaparecimento das redes sociais, Thiago também publicou uma foto lado a lado com Maíra na academia. No registro, os dois aparecem sorrido durante um treino.

Anteriormente, Maíra já demonstrou que por vezes precisa se distanciar das redes sociais. Em maio de 2022 ela publicou informando os seguidores que precisava passar um “tempo sem rede social, telefone e trabalho”.

O maior estranhamento foi causado pelo fato do casal estar ativo nas redes sociais compartilhando detalhes do planejamento de seu casamento, que promete esbanjar luxo.

Os pombinhos devem subir ao altar no próximo dia 26 de agosto. O casamento, que conta com aproximadamente 5 dias de festa e comemorações, está aguçando a curiosidade dos seguidores do casal, que estão loucos para saber quais os famosos que participarão da celebração.

Em declaração recente, a produtora de festas Twiggy Kutkiewicz, revelou alguns detalhes da celebração, que conta com 2 hotéis reservados exclusivamente para os convidados, e até mesmo carros com motorista para cada um deles.