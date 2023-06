Saiba o que Camilla falou sobre Meghan Markle e o príncipe Harry durante evento real

O rei Charles e a rainha Camilla apareceram no Royal Ascot nesta terça-feira, 20 de junho. O evento é conhecido por seus chapéus enormes e drama ainda maior. E, de acordo com o site Page Six, o príncipe Harry e Meghan Markle foram o assunto da conversa ao longo do dia, principalmente devido à rainha Camilla estar “furiosa” com eles.

De acordo com uma fonte que falou com o site “a fofoca no recinto real era como todos estavam felizes por Meghan e Harry não estarem aqui”. O que está se tornando completamente comum, se for verdade, mostrando que todos precisam encontrar algo novo para conversar.

Outra fonte que estava no evento observou que “os amigos de Camilla dizem que ela continua furiosa com Harry e Meghan”, especialmente por causa dos comentários de Harry se referindo a ela como uma “madrasta perversa” em seu livro de memórias, Spare.

E, aparentemente “Camilla diz a Charles que eles a deixam desconfortável, e Charles a ama incondicionalmente - ele a fez rainha e sempre escolherá seu bem-estar sobre eles”. Ainda assim, “Camilla sabe que não deve ir longe demais, pois Charles ainda ama Harry”.

De qualquer forma, além de todos serem incapazes de falar sobre qualquer coisa que não seja os Sussex, a fonte real ainda observou que “foi um grande dia nas corridas. Os chapéus femininos eram fantásticos”.

Bom, pelo menos, além da falta do príncipe Harry e de Meghan Markle, os convidados puderam prestar atenção nos chapéus alheios, pelo jeito.

