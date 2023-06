Remake de Elas por Elas: Ex-global volta ao canal para viver Mário Fofoca

Depois de encerrar o seu contrato de exclusividade com a TV Globo, Lázaro Ramos voltou à emissora carioca para viver um icônico personagem da novela Elas por Elas, que ganhará um remake em breve.

Em um comunicado, a TV Globo anunciou que Lázaro vai dar vida ao querido Mário Fofoca, que também faz parte da novela, que vai ocupar a faixa das 18 horas, no lugar de Amor Perfeito.

“Sei que vocês estavam curiosos, fazendo várias apostas sobre o nosso retorno, que, garanto, será triunfal! Sete mulheres que, juntas, são imbatíveis. Muita história boa e uma dose de mistério que, é claro, caberá a mim solucionar. E farei isso com todos os que aparecerem – ou quase todos. Um forte abraço, Mário Fofoca”, anunciou o texto.

Outro nome e outra história: o que podemos esperar do remake de "Elas por Elas" (Foto: Divulgação/Globo)

Com estreia marcada para o segundo semestre deste ano, o remake de Elas por Elas deixou todos empolgados: “Tenho uma ligação afetiva muito forte com a novela, porque é a primeira que eu me lembro de acompanhar de verdade, assistindo a todos os capítulos”, disse o escritor Alessandro Marson.

LEIA TAMBÉM: Vai na Fé: Solitário, Theo encontra um novo amor e plano de vingança começa

Criada originalmente na década de 1980 por Cassiano Gabus Mendes, Elas por Elas é uma história sobre amizade e, segundo Thereza Falcão e Alessandro Marson, que comandam o remake, isso segue na trama. Porém, com algumas mudanças: A nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional”, explicou Thereza Falcão.

Lazaro Ramos volta à Globo e vive Mário Fofoca no remake de Elas por Elas (Mauricio Fidalgo/Mauricio Fidalgo/Globo)

Com direção artística de Amora Mautner, e direção de gênero de José Luiz Villamarim, as sete amigas serão: Lara, Taís (irmã de Mário Fofoca), Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol. Cada uma delas possui personalidades e origens distintas, mas compartilham um carinho profundo.

“A vida dessas sete personagens será transformada a partir do momento em que elas se reencontram, e aí a história se desenvolve. É uma novela que traz a força das mulheres, mostrando a amizade e a conexão entre elas. Uma história leve, para levar entretenimento e alegria ao público”, afirma a diretora artística Amora Mautner.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Após ser usado por Olga, Peixoto terá o final que merece