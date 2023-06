‘Queremos mais’: Patrícia Poeta se empolgou com festa junina e web reagiu

Nesta sexta-feira (23), Patrícia Poeta conquistou as redes sociais ao levar para o Encontro o ritmo de festa junina. Empolgada, a apresentadora dançou, cantou e brincou muito com quem estava no palco, sobrando até para Manoel Soares e Tati Machado.

No Twitter, um fã escreveu: “Queremos mais matérias externas da Patrícia Poeta, ficou muito mais interativo o programa com a própria apresentadora cobrindo a matéria. Patrícia Poeta é uma baita jornalista, apresentadora e comunicadora”.

Para quem não acompanhou, o Encontro desta sexta-feira (23) foi uma celebração a São João, que é comemorado neste fim de semana. Patrícia Poeta ficou tão animada, que questionou se teria beijo no matinal, ao conversar com Tati Machado em uma das barracas montadas no estúdio da TV Globo, em São Paulo.

Patrícia Poeta antecipa São João e anima o Encontro (Reprodução/Globo)

“Ela que também é maravilhosa, dona dessa barraca, proprietária, não aluga, não vende e nem empresta, Tati Machado”, chamou Patrícia Poeta, enquanto a câmera mostrava a “Barraca da Fofoca”.

O clima de brincadeira sobrou até para Manoel Soares, que entrou no estúdio dançando, mas logo em seguida, sentou em um dos bancos espalhados pelo Encontro, já que o famoso sofá estava fora da folia de São João.

Durante o Encontro especial, Patrícia Poeta exibiu a reportagem que foi gravada em uma viagem para conhecer a festa de São João da Paraíba. Nas imagens, a famosa compartilhou todos os detalhes do evento que é uma tradição no local.

A reportagem também virou destaque na web: “A Patrícia Poeta está trazendo uma forma para o Encontro que a Fátima Bernardes nunca fez matérias externas. A própria Patrícia que está indo e está incrível é a melhor apresentadora”.

A festa acontece no Parque do Povo, local que ficou conhecido como o “maior São João do mundo” e também onde Patrícia entrevistou famosos e também anônimos. Na Paraíba, Patrícia também mostrou que festa junina pode ser palco para looks diversos.

Em fotos divulgadas em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da TV Globo aparece de laço lisas na cabeça, camiseta branca e uma saia jeans. Em outro momento, ela também usa uma saia rodada amarela, típica da celebração.

