‘Notícias falsas matam’: Linha Direta deixou fãs horrorizados; veja as reações

Linha Direta: Pedro Bial conversa com filha de vítima morta por causa de fake news (Reprodução/Globo)

O Linha Direta voltou a causar revolta nas redes sociais. Desta vez, os internautas ficaram chocados com um crime envolvendo notícias falsas e chegaram até a comparar com Travessia, novela de Gloria Perez, que abordou o tema ao contar a história de Brisa (Lucy Alves), protagonista da trama.

No programa, intitulado fake news mata, Pedro Bial levou ao público o crime envolvendo Fabiane Maria de Jesus, uma mulher de 33 anos, casada, mãe de duas meninas, moradora de uma comunidade em Guarujá, litoral Sul de São Paulo, mas que foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, algo muito parecido com a personagem da novela da TV Globo.

No Twitter, anônimos seguiram comentando sobre o caso: “Agora, eu paro para pensar que Travessia foi uma novela tão insensível”, escreveu uma pessoa, que disse que a autora não conseguiu levar a história como deveria. Um segundo diss que estava “apavorado” com o episódio levado ao ar nesta quinta-feira (22).

Esse caso da Fabiane que está passando no #LinhaDireta é muito triste — Estagiária em UM TIRO DE JUSTIÇA (@malobraga1) June 23, 2023

Um outro criticou o comentário dos assassinos: “Todos alegaram que cometeram o linchamento em nome da família”. Na mesma linha, um fã do Linha Direta pediu para que “Deus nos proteja dos chamados cidadãos de bem”.

Ainda nos comentários das redes sociais, fãs do programa apresentado por Pedro Bial na Globo alegaram que o caso de notícias falsas foi um “absurdo” e que os criminosos possuem uma “extremamente miserável”. Uma outra anônima, disse que estava chocada com o destino de Fabiana e como as pessoas são “cruéis”.

Só eu ou mais alguém aqui tb acha que quem apontou que ela era a sequestradora e quem chamou o povo deveria ter respondido também? #LinhaDireta — Cibele Fernandes (@CibeleLog) June 23, 2023

Relembre o caso levado ao ar no Linha Direta

Na noite desta quinta-feira (22), o programa apresentou um dos primeiros crimes envolvendo notícias falsas, que aconteceu em 2014, em Guarujá, litoral sul de São Paulo. No episódio, Fabiane foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, que ganhou repercussão quando foi divulgada por uma página da cidade numa rede social.

A notícia viralizou e Fabiane, que andava de bicicleta no bairro de Morrinhos, foi apontada como a tal sequestradora e acabou sendo linchada e pisoteada. A vítima também foi amarrada e arrastada pelas ruas da comunidade, mesmo já inconsciente, enquanto uma multidão acompanhava tudo, incitando ainda mais o ódio.

O #LinhaDireta de hj foi especialmente horrível. Q crueldade absurda… pic.twitter.com/fEEV1d8q1M — Michael (@michaelss_) June 23, 2023

O Linha Direta mostrou ainda um segundo caso, envolvendo Geovane Gregório dos Santos, na época com 26 anos, que foi espancado até a morte em Maceió, Alagoas, suspeito de ter praticado um assalto.

