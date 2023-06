Lady Di e os momentos que envergonharam o príncipe William

Embora Lady Di tenha se esforçado para ser uma mãe amorosa para seus filhos, o Príncipe William e o Príncipe Harry, ela nem sempre teve as melhores ideias para surpreendê-los e foi seu filho mais velho quem assumiu que ficou com vergonha em alguns momentos.

A princesa Diana queria que seus filhos tivessem uma vida como qualquer outra criança, embora estar vinculados à realeza dificultasse essa intenção. Por isso, tentou dar-lhes uma dose real do que há no mundo exterior, deixando de lado os protocolos reais e mostrando a vida dos mais pobres.

No entanto, William chegou a confessar que durante a sua adolescência que, ao contrário de seu pai, sua mãe o envergonhava e existem alguns momentos desconfortáveis que ele teve que viver por causa dela.

Os momentos desconfortáveis do príncipe William com sua mãe

Paul Burrell, mordomo de Diana, confessou que ela costumava enviá-lo para comprar revistas pornográficas para seus filhos, William e Harry, para que tivessem um primeiro contato com o gênero feminino, apesar de sua curta idade.

"Lady Di queria que seus filhos crescessem com uma visão positiva do sexo oposto, motivo pelo qual normalmente me incumbia de ir à banca de jornal para realizar essas compras", confessou.

Torta de seios femininos

O chef Darren McGrady também revelou algumas experiências com a monarca, como o bolo que ela pediu para o 13º aniversário de William, que surpreendeu ao ter a forma de seios femininos. A figura inadequada fez o príncipe William ficar totalmente ruborizado.

Sua “encontro” com a famosa atriz

Esta não foi a única brincadeira de Diana com seu filho mais velho. Ela também garantiu que o filho tivessem “encontros” com as supermodelos Cindy Crawford, Christy Turlingtom e Nahomi Campbell, que eram as modelos ‘favoritas’ dele. Como um adolescente, ele estava fascinado por conhecer as estrelas, mas também confessou que ficou bastante embaraçado com a iniciativa da mãe.

Apesar disso, William e Harry se encarregaram de elogiar sua mãe em cada oportunidade que puderam, destacando inclusive o legado que ela lhes deixou pela sua humildade e trabalho com os mais necessitados.

“Para mim e para William, ela era simplesmente a melhor mãe, que trazia ar fresco a tudo o que ela fazia”, chegou a confessar seu filho mais jovem, Harry.

“Como qualquer mãe, ela só tentou dar o melhor e ser uma mãe presente no pouco tempo que pôde aproveitar com seus filhos, devido à sua inesperada morte.”