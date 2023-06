Georgina Rodríguez é defendida de haters após surgir ao lado de Cristiano Ronaldo de biquíni: ‘Deixe-a em paz’

Georgina Rodríguez chamou a atenção de seus quase 50 milhões de seguidores, nesta sexta-feira (23), ao posar de biquíni durante passeio de barco. Em um dos registros, a modelo de 29 anos de idade surgiu ao lado do parceiro, o craque Cristiano Ronaldo, de 38 anos.

Com a legenda “Marzinho lindo”, a influencer compartilhou um carrossel mostrando vários registros de seu passeio ao lado do jogador da seleção portuguesa. A modelo recebeu cliques na escada entre o barco e o mar, descansando na canga, sorrindo ao lado do jogador e até mesmo uma tartaruga teve seu momento de fama na rede social.

Após compartilhar as fotos, os seguidores da famosa ficaram agitados. Georgina Rodríguez recebeu diversas críticas por surgir de biquíni no Instagram. “Ela se esqueceu das roupas?”, questiona um usuário da plataforma. “Essa mulher não consegue viver sem tirar a bunda para fora”, critica outro internauta.

Defesa na web

Embora Georgina Rodríguez tenha recebido algumas críticas, a modelo também contou diversas mensagens de apoio, condenando a fala dos haters. Alguns deles apontaram até mesmo machismo por parte dos críticos em relação às fotos da modelo.

“Os comentários de ódio sob esta publicação de uma determinada comunidade são absolutamente nojentos. Esta mulher pode vestir o que quiser e publicar o que quiser. Deixa-a em paz. Se alguém não gostar, então não siga”, desabafou um de seus seguidores.

“Todas as mulheres devem poder circular livremente em público sem assédio e discriminação - independentemente do que use ou não. É um direito de todas as mulheres vestirem-se sempre como quiserem. Não há nada de hipocrisia feminista ou religiosa”, defendeu uma seguidora.

A modelo chegou até receber elogios dos fãs: ”Amo as roupas que você usa”, comentou uma seguidora. “Você é a mulher mais linda do mundo”, escreveram.