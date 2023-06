‘Fofura demais’: Vídeo mostra conversa encantadora entre Enzo Celulari e Luca

Enzo Celulari posta vídeo com Luca e encanta a web (Reprodução/Instagram)

Enzo Celulari encantou os seus seguidores ao postar um vídeo com Luca, seu irmão mais novo. Na publicação, ele aparece conversando com o caçula e acaba recebendo uma chuva de comentários fofos.

No vídeo, Enzo Celulari surge paparicando Luca, que interage e esbanja sorrisos: “Manhãs com Luca. Irmão mais velho: ‘Ai que lindo que tá’. Caçulinha: ' é…'”, escreveu o filho de Claudia Raia e Edson Celulari.

Entre os primeiros comentários está o de Claudia Raia, que aproveitou o momento para paparicar os herdeiros: “Ai meu deusinho, meus amores”. Além da mãe famosa, muitos seguidores aproveitaram para “babar” com a relação dos irmãos.

Nos comentários do vídeo postado por Enzo Celulari, alguns anônimos comentam que o momento era “muito fofo” e que gostariam de “morder” o bebê de Claudia Raia: “Como pode um pedacinho de gente desse dominar tanta gente!”, escreveu uma pessoa.

Há também quem diga que os dois serão muito amigos: “O pequeno vai ser muito amigo desse irmão!”. Outro fã focou na conversa dos dois e disse que “essas conversas são tão gostosas e encantam”. Outro comentário cheio de amor veio de mais um anônimo, que ficou feliz em ver o carinho de Enzo com Luca: “Parece um boneco de tão perfeitinho”.

O nascimento do pequeno Luca

O nascimento de Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, aconteceu no dia 11 de fevereiro deste ano. Além de ser destaque em diversos sites brasileiros, o nascimento do pequeno também virou notícia na revista People, que fez uma publicação em março, destacando que a atriz estava com 55 anos e na menopausa quando engravidou.

“Luca chegou iluminando sábado à noite! Ele chegou aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Conseguimos”, escreveu Claudia, nas redes sociais.

