Chocolate com Pimenta: Após ser usado por Olga, Peixoto terá o final que merece

Chocolate com Pimenta: Olga (Priscila Fantim) e Soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) transam na delegacia (João Miguel Júnior/Globo)

Depois de ser usado por Olga (Priscila Fantin) em muitos golpes contra Ana Francisca (Mariana Ximenes), Peixoto (Ângelo Paes Leme) sofre uma grande mudança na reprise de Chocolate com Pimenta, chegando a se tornar o novo delegado de Ventura.

A vida do soldado começa a mudar quando as falcatruas de Terêncio (Ernani Moraes) começam a ser descobertas. A partir daí, o pai da vilã da novela deixa o cargo, vai parar na cadeia, e Peixoto assume o posto na delegacia da cidade fictícia.

Chocolate com Pimenta: Terêncio perde o cargo de delegado e vai parar atrás das grades (Reprodução/Globo)

Outro ponto importante, é que Peixoto deixa de ser levado pelas falas de Olga, já que descobre que sua amada fez de tudo para separar Aninha e Danilo (Murilo Benício). Vale lembrar que durante toda a novela, a jovem sempre desejou casar com o sobrinho de Bárbara (Lília Cabral).

Um dos últimos golpes de Olga foi trocar um quadro pintado por Miguel (Caco Ciocler). Na cena, Peixoto afirma para Danilo que Bárbara e Olga foram as responsáveis por trocarem as telas, sendo que a que se encontra pendurada na parede da mansão é falsa. O protagonista de Chocolate com Pimenta custa acreditar, mas o novo delegado o aconselha a procurar o palhaço (Jorge Fernando) a fim de que ele explique detalhe por detalhe.

"Chocolate com Pimenta": Depois da cerimônia, Olga (Priscila Fantin) tenta fugir do beijo de Peixoto (Angelo Paes Leme) (Gianne Carvalho/Globo)

Por fim, Danilo tira a prova com o circense, que confessa tudo. Na cena, o palhaço assume que Olga pediu para que os quadros fossem trocados e que a vilã da novela disse que seria apenas uma brincadeira entre amigas. Em seguida, Peixoto mostra a Danilo o verdadeiro quadro pintado por Miguel, fato este que deixa o amigo de Guilherme (Rodrigo Faro) o tanto quanto arrependido em razão de ter duvidado de sua amada.

