“Você vai conseguir”: Simony manda mensagem de otimismo a pessoas com câncer

A cantora Simony voltou às redes sociais nesta quarta-feira para mandar uma mensagem de otimismo a seus fãs, dias após chorar de alegria ao anunciar que o exame mostrava a remissão de seu câncer.

“Eu não sou mais importante pra Deus do que você. Tenha Fé, acredite ele é o mesmo hoje e sempre. Você vai vencer. Você vai conseguir, agradeça”, disse a cantora.

No final da mensagem, ela deixa uma dica para quem está passando pelo tratamento de quimioterapia e tem que lidar com a ansiedade e os efeitos colaterais dos remédios. “Um dia de cada vez”, disse.

“Não estou vendo nada mais!”

Nesta terça-feira, a cantora gravou um vídeo emocionante onde anuncia o resultado do último exame Pet Scan, que detecta a presença de células cancerígenas e chorou de alegria.

“Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: ‘Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá’”, disse, em lágrimas.

O diagnóstico de câncer no intestino da cantora foi feito em agosto do ano passado, e após um longo tratamento ela foi considerada curada, mas no início deste ano foram detectados novos focos da doença e ela teve que recomeçar o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

Durante todo o tratamento, Simony dividiu com seus seguidores seu estado de espírito e a o companheirismo de seu noivo, o também cantor e compositor Felipe Rodriguez. No Dia dos Namorados, ela fez uma declaração de amor para ele e agradeceu por ter ficado ao lado dela nesses dias difíceis. “Obrigado por não soltar a minha mão”, disse.