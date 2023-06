VÍDEO: Após críticas, Andressa Urach mostra looks para trabalho em boate e pede: “Continuem comigo”

Andressa Urach mostrou aos seguidores prova de looks para voltar a trabalhar em boate, no RS (Reprodução/YouTube)

Em meio a uma enxurrada de críticas, Andressa Urach mostrou para seus seguidores um dia de compras de looks que vai usar para trabalhar na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em um vídeo no seu canal do YouTube, ela falou sobre a decisão de voltar ao entretenimento adulto e pediu aos seguidores: “Continuem comigo” (assista abaixo).

“Eu divulguei em meu Instagram que estaria retornando a trabalhar na Boate Gruta Azul e isso é verdade. Estarei lá de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30, e espero que as minhas seguidoras continuem aqui comigo, continuem acompanhando meus vlogs...Gostaria muito que vocês continuassem aqui torcendo por mim, orando por mim, pois sei que há pessoas por aqui que têm carinho por mim”, disse ela.

Em seguida, ela falou que iria até uma loja para comprar roupas para usar no trabalho e apareceu provando uma série de looks. Depois, ela fez mais publicações em seu Instagram mostrando que já estava preparada para ir até a boate.

A publicação recebeu uma série de comentários negativos dos seguidores. “Cheguei a uma conclusão agora, mais doida que essa mulher somos nós que seguimos uma pessoa assim, já orei muito por ela, senti empatia, mas, CANSEI!!!! Que isso?????? Nunca toma jeito, quando começa com os cílios, volta pra safadeza . Tem que ser cancelada e podem me julgar as defensoras cegas dela. Da conselhos, lê a bíblia e volta pro gruta azul, NÃO TEM JEITO”, escreveu um internauta.

“Pra mim já é sem-vergonhice, porque ela sabe muito bem o que tem e não adianta colocar a culpa no transtorno, tentando justificar as oscilações que tem, está é faltando firmeza em Deus, está deixando o inimigo deitar e rolar”, destacou outra.

“Se pra mim é difícil acompanhar as mudanças da Andressa, eu fico imaginando para os familiares. Que loucura”, disse mais um. “Gente isso é surreal!!! Quanta inconstância na vida dessa mulher!!!Daqui uns dias ela faz um vídeo arrependida pedindo desculpas e dizendo que saiu da Gruta Azul e voltou pra igreja...aguardem as cenas dos próximos capítulos”, ressaltou outra seguidora.

Fãs confusos

Os seguidores da ex-modelo se dizem confusos, já que recentemente ela encerrou sua conta no OnlyFans e desistiu de apresentar o concurso Miss Bumbum alegando questões religiosas.

No entanto, no último fim de semana, a ex-modelo anunciou que estava voltando a ser atração da boate Gruta Azul, casa de entretenimento adulto, que é a mesma em que ela trabalhou em 2021, quando disse que voltaria à prostituição.

“Eu avisei que eu mesmo contaria… estou voltando amanhã, sábado, para o @grutaazulclub.oficial. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela em postagem no Instagram.

A ex-modelo passou a ser fortemente criticada pelos seus seguidores, que citavam a indecisão constante dela em ficar ou sair do universo de entretenimento adulto. Apesar dos comentários negativos, ela fez uma publicação no seu Instagram ironizando as opiniões.

“Quanto mais falam sobre mim, mais o meu bumbum cresce”, escreveu a ex-modelo, completando a publicação com um emoji e uma foto mostrando seu bumbum.

Aprovação em universidade

Na semana passada, Andressa compartilhou com seus seguidores que vai voltar a estudar. Em vídeo no seu canal do YouTube, ela contou que foi aprovada em uma universidade para cursar biomedicina.

“Acabei de ter uma notícia maravilhosa. Passei no vestibular para biomedicina. Em agosto, vou iniciar as aulas”, celebrou ela, que terá aulas presenciais em Porto Alegre (RS). “Vão ser quatro anos de muito estudo, esforço e empenho”.

Ela garantiu que dessa vez irá terminar o curso, já que nos últimos anos ela chegou a estudar enfermagem e estética e cosmética, mas acabou desistindo das aulas. “Não era o curso que eu deveria seguir”, justificou.

Fim do processo contra a Universal

No último dia 7 de junho, Andressa contou aos seus seguidores que desistiu do processo que movia contra a Igreja Universal. Ela afirmava que foi “abduzida”, sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões e queria o dinheiro de volta. No entanto, agora se desculpou com a instituição religiosa e abriu mão da ação, mesmo contrariando sua defesa.

“Eu vi que tem algumas pessoas me perguntando se eu voltei a frequentar a Igreja Universal. Eu acho que eu tinha falado para algumas pessoas próximas a mim que eu não iria falar sobre isso, mas eu acho que se a minha mágoa foi pública, se eu postei que estava magoada, cheguei a falar ‘obrigada por levar minha alma ao inferno’, por causa da mágoa, por causa do ressentimento que eu tinha, acho que o perdão também tem que ser público”, começou ela.

Em seguida, se desculpou com os representantes da igreja. “Quero pedir perdão à Igreja Universal, ao Bispo Macedo, à dona Cristiane, ao Bispo Renato, aos pastores e aos obreiros. O perdão liberta, e eu graças a Deus consegui perdoar a pessoa de quem eu tinha mágoa e estou em paz em todos os sentidos. Demorei quase três anos para conseguir perdoar, e finalmente perdoei. Meu coração está leve”, destacou ela.

