Roberto de Carvalho posta foto de Rita Lee e recebe ‘onda’ de apoio de fãs: “Ela está em nós”

O músico Roberto de Carvalho recebeu uma “onda” de apoio dos fãs nas redes sociais ao postar uma foto de Rita Lee, que morreu aos 75 anos, em maio passado. Eles foram casados por 26 anos e, desde o falecimento da rainha do rock brasileiro, ele demonstra constantemente o quanto tem sentido a falta da esposa.

Na postagem, o músico postou uma foto que mostra Rita mexendo em plantas e acompanhada de perto por um cachorrinho. Na legenda, ele colocou vários emojis de coração e estrelas.

A publicação logo foi tomada por comentários de fãs apoiando o músico. “Deve estar doído demais, né? Tenha certeza que ela está com você o tempo todo e que o amor de todo um país sustenta ela no plano espiritual. Força, um dia de cada vez e as coisas vão melhorando aos pouquinhos”, escreveu uma fã.

“Linda ! Vai embora tristeza. A dor seja a mais breve e fiquem as melhores lembranças. Rita continua viva apenas tirou a roupa. Saúde à todos dessa linda família”, destacou outra. “Ela está em nós! Em ti, na totalidade de seu amor .Este é o único significado de existir”, disse mais uma seguidora.

A influenciadora e ativista da causa animal Luisa Mell também deixou um comentário na postagem: “Meu querido! Imagino que não está fácil. Força! Nossa eterna Rita! Insubstituível! Inesquecível!”, destacou ela, completando o comentário com um emoji de coração.

Rita Lee morreu aos 75 anos, em maio deste ano

Morte de Rita Lee

A artista, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, em São Paulo, no dia 8 de maio deste ano.

Há anos Rita Lee vivia reclusa. Suas redes sociais eram usadas quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

Depois de ser diagnosticada com câncer, ela passou por sessões de imunoterapia e radioterapia. Em abril do ano passado, familiares anunciaram que ela estava curada. No entanto, ela teve algumas internações depois disso e seguia em tratamento, quando não resistiu e faleceu.

A artista deixou três filhos: Roberto, João e Antônio. A despedida dela foi realizada no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, local escolhido por causa da ligação forte que ela tinha com os astros.

