Rinha de bilionário: Mark Zuckerberg aceita lutar com Elon Musk: “Me passa o local”

Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitaram as provocações que trocaram nas redes sociais e tudo indica que os bilionários irão se enfrentar no cage (do inglês jaula).

Musk, bilionário do ramo de tecnologia e atual dono do Twitter, escreveu na rede social: “pronto para uma luta no cage” com Zuckerberg, que por sua vez é dono do Meta, empresa responsável pelo Facebook, do Instagram e do WhatsApp.

Zuckerberg respondeu rapidamente com um print do convite e disse: “Me passa o local”. Musk sugeriu: “Octógono, Vegas”. Octógono é uma espécie de gaiola cercada em que acontece as lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC).

O proprietário do Twitter, que é conhecido pelas falas e atitudes excêntricas, continuou: “Tenho um grande golpe que chamo de ‘A morsa’, no qual apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada. Quase nunca malho, exceto quando pego meus filhos e jogo para o alto.” Ele completa 52 anos no fim de junho.

Já o dono da Meta tem 39 anos treina MMA (Artes marciais mistas) e ganhou torneios de jiu-jitsu recentemente.

Nas redes sociais, muitos usuários comentaram a futura de luta dos bilionários.

“Aparentemente está sendo ensaiada uma RINHA DE BILIONÁRIOS: Elon Musk chamou pro pau e o Mark Zuckerberg mandou o famoso ‘só me dizer onde’”.

Aparentemente está sendo ensaiada uma RINHA DE BILIONÁRIOS: Elon Musk chamou pro pau e o Mark Zuckerberg mandou o famoso “só me dizer onde” pic.twitter.com/47kauMPtIF — Diego Paladini (@SaudenaRotina) June 22, 2023

“Que marketing tosco esse do Elon Musk e do Mark Zuckerberg de rinha e lutinha, o que queremos é regulamentação!”

Que marketing tosco esse do Elon Musk e do Mark Zuckerberg de rinha e lutinha, o que queremos é regulamentação! pic.twitter.com/pAAeESLXhs — artevillar (@artevillar1) June 22, 2023

“Se puder usar armadura de robô eu aposto no Musk. Agora se for no braço, vai dar Zuckerberg”

Se puder usar armadura de robô eu aposto no Musk. Agora se for no braço, vai dar Zuckerberg pic.twitter.com/HizpsCN9KV — Yuri Manzi Giani (@yurimanzi) June 22, 2023

