Prisão e chantagem: Theo faz mais dois personagens de Vai na Fé sofrerem

Em Vai na Fé, novela das sete da TV Globo, Theo (Emílio Dantas) acabou indo parar no tribunal depois de algumas denúncias de abuso sexual. Mas, nos próximos capítulos, o crápula consegue escapar e colocar outro personagem atrás das grades.

Vivendo um verdadeiro declínio na vida, o empresário deve pagar por tudo aquilo que cometeu com os outros, mas acontece que Orfeu (Jonathan Haagenssen), que é o seu cúmplice, pode piorar tudo, já que ele vai parar na prisão antes do vilão da novela.

Em cenas futuras da novela, o dono do bar acaba caindo na mira da polícia, que investiga as denúncias de abuso sexual contra o ex-marido de Clara (Regiane Alves), que acabam também gerando um inquérito policial para apurar algumas ilegalidades na empresa.

Vai na Fé: Por causa dos golpes de Theo, Orfeu vai parar atrás das grades (Reprodução/Globo)

Como já foi dito por aqui, o vilão de Vai na Fé será investigado pela Receita Federal do Brasil, que chega também ao nome de Orfeu. Vale destacar que em novela tudo pode acontecer e, neste caso, Clara também pode se dar mal, já que ela é sócia nos negócios do ex-marido.

LEIA TAMBÉM: Mulheres Apaixonadas: César é o responsável por Rodrigo querer botar fogo em tudo

Quase inseparável de Theo, durante a investigação, Orfeu fica desesperado e, para não denunciar o vilão da novela da TV Globo, ele decide subornar os funcionários da fiscalização da Receita Federal, mas tudo acaba ficando pior e ele pode ir parar na prisão.

Theo joga sujo e coloca a culpa no cúmplice

Para deixar tudo mais complicado, Theo não terá pena do dono do bar e, ao ser convocado para prestar esclarecimentos, diz que Orfeu é o responsável por todo o problema, fazendo a fiscalização ir até o local.

Desta forma, o personagem de Jonathan Haagenssen em Vai na Fé será preso, o que deixa Theo apavorado com a situação. Como foi dito acima, Clara também entra no jogo e recebe uma intimação para depor no caso de contrabando.

Vai na Fé: Com Orfeu preso, Theo começa a ficar com medo do futuro (Reprodução/Globo)

Com Theo cada vez mais em declínio, Lumiar (Carolina Dieckmann) chama o empresário para conversar e diz que ele precisa de um advogado experiente e indica Ricardo (Heitor Martinez), que é seu ex-professor e amante da advogada.

Nos próximos capítulos, o advogado vai até a prisão para entender tudo que aconteceu e Orfeu faz sérias acusações contra Theo e ameaça o sócio, exigindo que ele o livre da prisão e limpe sua barra.

LEIA TAMBÉM: ‘Falta de Deus’: Regis Danese fala sobre depressão e revolta fãs de Patrícia Poeta