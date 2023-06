O motivo pelo qual a atriz Larissa Manoela decidiu não renovar seu contrato com a Globo

Diferente de diversos artistas que tiveram seu contrato encerrado e entraram para a lista de cortes da TV Globo, a atriz Larissa Manoela optou por adotar a iniciativa de maneira voluntária e não renovar seu vínculo fixo com a emissora por mais um período.

Diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, local em que participa das gravações do filme “Traição Entre Amigas”, Larissa confirmou a decisão e explicou que quer se manter livre para projetos que podem surgir tanto no cinema quanto no streaming.

Larissa Manoela não foi a única em negar exclusividade para a Globo

Assim como o que ocorre com a atriz, situações semelhantes já fazem parte do histórico da emissora. No ano passado, por exemplo, o humorista Rafael Portugal comunicou a sua saída do time do Big Brother Brasil , em específico do quadro CAT BBB, que atualmente é comandado por Dani Calabresa, após a TV Globo exigir contrato de exclusividade.

