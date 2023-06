O personal Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, gravou um vídeo debochado após viralizar nas redes por estar vendendo seu carro de luxo.

Como detalhado pelo site Observatório dos Famosos, nas redes sociais, Rodrigo considerou isso uma “palhaçada” e ironizou ao dizer que estava pensando na possibilidade de criar um perfil no OnlyFans.

Como todos sabem, personal foi acusador de trair a cantora, atualmente em tratamento contra o câncer. Aqui te contamos mais sobre o caso.

Ex de Preta Gil debocha após virar notícia por venda de carro e comenta sobre OnlyFans

“Eu tô aqui usando esse filtro em homenagem a essa palhaçada. Não entendi porque virou notinha que anunciei o carro aqui… Na verdade eu entendi muito bem a intenção da nota, para onde ela quis inclinar, qual foi o intuito… sei muito bem. Que preguicinha, hein?”.

“Inclusive, muito obrigado. Anúncio grátis! Várias pessoas me chamando no direct… Vou vender mais rápido do que eu imaginei. O carro é meu, o Instagram é meu. F*da-se! Ninguém tem nada com isso…”.

“Que preguicinha. Está sem o que fazer a galerinha. Imagina quando eu anunciar que está saindo o OnlyFans?”, finalizou o ex-marido de Preta Gil. Confira o vídeo:

Rodrigo Godoy vai entrar no Onlyfans após perder luxo que tinha com Preta Gil pic.twitter.com/k0syzoJc0C — Mariana Morais (@moraismarianam) June 22, 2023

Com informações do site Observatório dos Famosos

Veja também:

Santa Terezinha: Entenda o presente recebido por Preta Gil para fortalecer sua fé durante tratamento de câncer

Medo da morte: Preta Gil explica o “instinto de sobrevivência” que a fez se separar do marido devido ao câncer

Jovem inicia discussão ao dizer que pais que sem dinheiro para pagar babá não deveriam ter filhos e trabalhar

Advogada brasileira se torna notícia internacional ao anunciar que fará curso de sexologia para ser a mais seguida no OnlyFans