Especialista em linguagem corporal fala sobre tratamento rude de William com Kate Middleton

O príncipe William e Kate Middleton compareceram recentemente ao casamento do príncipe herdeiro Hussein na Jordânia, onde William foi pego sendo rude com Kate enquanto ela conversava com a noiva Rajwa Alseif. Em um momento capturado na câmera e publicado pelo Daily Mail no início deste mês, William aparentemente disse “vamos andando” enquanto esperava que Kate encerrasse sua conversa. Assista:

A especialista em linguagem corporal Judi James analisou a filmagem para o site britânico The Express, dizendo: “Este não é um de seus melhores momentos quando se trata de linguagem corporal ou palavras. Enquanto ele claramente deixou de conhecer e cumprimentar os noivos, Kate está conversando com a noiva de uma forma animada e muito amigável. Ela não está causando um ‘engarrafamento’, mas segurando a fila e os próximos convidados ainda estão conversando com o noivo, então parece não haver nenhuma razão lógica para William apressar sua esposa, especialmente porque ela apenas acrescenta alguns segundos para a conversa. Se ele diz ‘chop chop’, apenas o gesto com a mão já é ruim o suficiente, com um gesto sinuoso que normalmente implicaria que o tempo está se esgotando”.

James também observou que “deve ser dito que seu comportamento é excessivamente dominante aqui, com seu comportamento crítico de pai colocando-a firmemente no papel implícito de criança travessa”.

Além disso, “ele poderia ter voltado para ficar ao lado de sua esposa e usado um sinal de gravata sutil, como um pequeno tapinha na cintura ou nas costas. A maioria dos casais tem rituais sutis que usam para se comunicar silenciosamente em público que não envolvem nenhuma impaciência óbvia e os galeses normalmente são muito adeptos dessas técnicas.

