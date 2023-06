“Doa a quem doer”: Influencer com quem Neymar traiu Bruna Biancardi promete contar tudo

Apontada como responsável por Neymar ter traído sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida de seu filho, a modelo e influenciadora Fernanda Campos fez um desabafo em suas redes e disse que está sendo “julgada” por todos os lados.

“Estou vivendo um inferno. Sendo julgada e apanhando de todos os lados. Peço que não me julguem pelo que fiz e estou precisando fazer agora. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de monstro que estão pintando. Não me julguem antes de saber de tudo. Nesse momento eu preciso me resguardar e fazer tudo que é certo e na hora certa vocês vão saber de toda a verdade, porque a verdade é muito simples”, disse.

Nota oficial de Fernanda Campos (Reprodução/Instagram)

O desabafo foi feito em seu novo perfil no Instagram, pois sua antiga conta com mais de 500 mil seguidores foi derrubada depois dos ataques em seu perfil. Fernanda disse que está sofrendo um ataque “injusto e orquestrado” e promete botar a boca no trombone. “Me sigam nessa conta. Em breve vou contar tudo e jogar toda a verdade doa a quem doer!”, afirmou.

A traição do jogador do PSG veio à tona quando na véspera do Dia dos namorados, quando a influencer revelou o caso com Neymar em suas redes.

Nesta quarta-feira, em carta aberta, o jogador brasileiro admitiu ter traído Bruna Biancardi e publicou uma carta aberta pedindo perdão a ela. Veja o que diz a carta de Neymar:

“Bru

Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família

Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida.

Errei. Errei com vocês.

Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal eu resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos.

Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.

Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você.

Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo”