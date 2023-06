Chocolate com Pimenta: Márcia rejeita Vivaldo, mas vira mãe de duas crianças

Márcia (Drica Moraes) sempre desejou ter do bom e do melhor e um dos seus maiores sonhos era morar na cidade de Ventura, indo ao sítio apenas para visitar o pai e a avó. Mas, depois de correr atrás de Vivaldo (Fúlvio Stefanini), ela vai descobrir que o “senhor prefeito” não é o seu verdadeiro amor em Chocolate com Pimenta.

Como sabemos, a dona do salão de beleza da novela da tarde vai acabar descobrindo que ama Timóteo (Marcello Novaes) e acaba se casando com o caipira, com quem terá filhos. Mas, antes de viver uma relação confusa com o primo, ela acaba sendo tentada a ter um novo caso com Vivaldo e joga tudo que pensa na cara dele.

Nas cenas finais de Chocolate com Pimenta, a prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes) sente o coração bater mais forte quando o político tenta conquistá-la com uma joia cara, que é dada como um pedido de desculpas por tudo que ele fez ela passar.

Chocolate com Pimenta: Márcia (Drica Moraes), Timóteo (Marcello Novaes) e Carmem (Laura Cardoso) em cena (Divulgação/Globo)

No entanto, a surpresa acontece neste momento, quando a personagem vivida por Drica Moraes não se rende ao luxo e diz que é apaixonada por Timóteo, que descobre tudo por causa de Ivete (Andréa Avancini) e acaba indo até o local onde os dois estão.

Depois de experimentar a joia, Márcia fica pensativa e surpreende ao afirmar que não quer o presente e que ama muito o seu marido. Nesse momento, Timóteo entra na joalheria e fica emocionado com a atitude da prima, que lhe dá um beijo apaixonado.

Em Chocolate com Pimenta, Marcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes) perdem a paciência com Vivaldo (Fulvio Stefanini) (João Miguel Júnior/Globo)

Por fim, Timóteo faz questão de dar um soco na cara de Vivaldo, finalmente descontando a raiva que guardava do prefeito há tanto tempo. O prefeito de Ventura também vai sofrer quando for para rua e Ivete começa a contar os podres de sua administração.

Cansada dos casos fora do casamento e dos golpes, a secretária aproveita o momento para humilhar Vivaldo ainda mais em Chocolate com Pimenta. Ela afirma que o político da novela não vale nada e que ela pode provar, mostrando documentos que possui.

