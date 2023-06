3 filmes românticos na Netflix que são baseados em fatos reais

Apesar de sua grande popularidade, ninguém pode negar que a maioria dos filmes românticos apresentam histórias fantásticas demais para serem verdade.

No entanto, dentro do gênero, também há várias produções baseadas em fatos reais que nos lembram que as histórias de amor mais apaixonantes e comoventes não são obras de um roteirista.

Mesmo que nomes e outros detalhes muitas vezes sejam alterados para contar de forma mais eficaz esses romances da vida real, o verdadeiro amor que os inspirou sempre é o coração da trama.

Às vezes, o desfecho está cheio de alegria, mas por não haver um escritor decidindo tudo, mas sim a vida, no entanto, na maioria das vezes o final destes filmes não é feliz.

Mesmo assim, independentemente de como eles terminem, todos esses longas-metragens são um lembrete de que o amor existe na vida real, é uma força poderosa e também um grande mestre.

Por isso, apresentamos três filmes de amor inspirados em histórias reais que estão disponíveis na Netflix. Todos eles te levarão numa montanha-russa de emoções, então tenha os lenços à mão!

Dois Corações (2020)

Encabeçado por Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Adan Canto, Radha Mitchell, o drama romântico conta duas histórias de amor paralelas e completamente diferentes que se cruzam por acaso do destino.

Por um lado, encontramos o universitário Chris apaixonado por sua colega de classe, Sam; enquanto, do outro, está o sexagenário cubano Jorge vivendo um romance com a comissária de bordo, Leslie.

Quando os médicos descobrem que o último não tem fibrose cística, como lhe foi diagnosticado, mas uma rara condição genética, recebe um transplante de Chris que o salva.

O filme sobre amor e esperança narra a história real do empresário Jorge Bacardí e Christopher Gregory. Além disso, baseia-se no livro All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope de Eric Gregory.

Enquanto estivermos juntos (2020)

Com as atuações principais de KJ Apa e Britt Robertson, o emocionante filme conta a história de amor entre o cantor cristão Jeremy Camp e sua primeira esposa, Melissa Lynn Henning.

A produção narra desde o primeiro encontro, o desenvolvimento do romance e o desafio que enfrentam quando Melissa é diagnosticada com câncer. No entanto, eles conseguem vencer tudo com a sua fé.

Após vencer a batalha contra a doença por um milagre, o casal casou-se mais apaixonado do que nunca, mas a felicidade durou pouco porque o câncer reapareceu com metástase.

A história sobre o poder do amor e a força da fé é baseada na autobiografia homônima de Camp e como seu romance com Henning o marcou para sempre e o aproximou mais de Deus.

Graça e Coragem (2021)

Protagonizado por Mena Suvari e Stuart Townsend, o longa conta o verdadeiro romance entre o filósofo Ken Wilber e sua esposa Treya Killam depois de se conhecerem no início dos anos 80 na Califórnia.

A dupla se apaixonou assim que se conheceram e começaram um relacionamento. Após um curto namoro, eles se casaram apaixonados, mas sua felicidade foi abalada quando ela foi diagnosticada com câncer.

Os recém-casados passam a sua lua de mel num hospital. A partir daí, começam uma longa e tenaz luta para que Treya vença a doença e a sua história de amor continue.

O drama romântico é baseado no famoso livro de psicologia transpessoal Graça e Coragem: Na Vida e na Morte de Treya Killam Wilber publicado por Ken Wilber em 1995.