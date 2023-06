250 mil dólares para ir até o fundo do mar: Luciano Huck abre o jogo sobre os colegas milionários que estão no submarino desaparecido

Um submarino contratado pela OceanGate para os restos do Titanic no fundo do mar ainda está desaparecido com cinco turistas no oceano Atlântico Norte. Estima-se que cada um deles pagou 250 mil dólares para fazer a viagem.

Sendo um dos assuntos mais comentados pela imprensa no momento, Luciano Huck, também revelou sua opinião polemica sobre o assunto.

Em entrevista no podcast PodPah, ele impressionou ao dizer que não entende a decisão estupida dos colegas milionários, que pagaram aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual, para desaparecer no fundo do mar.

“Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai para o espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas”, explicou.

É importante recordar que o especialista em submarino Daviv Lochridge, alertou a empresa sobre possíveis riscos de segurança no projeto.

Ele foi contratado em 2017 pela empresa e durante a construção do submarino pediu a realização de testes mais rigorosos para detectar possíveis falhas, surgindo até a contratação de uma agência externa para certificar a embarcação.

Ele foi demitido por “revelar informações confidenciais” e o caso foi parar no tribunal, onde as partes chegaram a um acordo. Tudo ocorreu após ele pedir uma revisão para as janelas da embarcação, uma vez os fabricantes a certificavam apenas para uma profundidade de 1,3 mil metros, mas os destroços do Titanic estavam a quase 4 mil metros.

Stockton Rush, que também está desaparecido com o submarino, foi um dos diretores da empresa que esteve no processo e sabia dos riscos.

No momento, duas naves de mergulho robóticas e equipes de busca “permanecem esperançosas” a procura do submarino, que pode estar no fundo do mar ou na superfície.

No PodPah é possível ver a entrevista completa de Luciano: