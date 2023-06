Se a sede para dar boas risadas bateu na porta, ‘Vai Ter Troco’ trará uma narrativa caótica que poderá suprir a necessidade de um bom fã de comédia nacional. O longa, que carrega um elenco de peso, chegará aos cinemas no dia 17 de agosto e já conta com trailer disponível.

Com a direção Maurício Eça e produção por Diane Maia, “Vai Ter Troco” trará ao elenco Miá Mello, Marcos Veras, Giovanna Grigio, Nany People, Edmilson Filho, Evelyn Castro, Nicholas Torres, Denise Del Vecchio e Saulo Laranjeira no elenco, além das participações especiais de Ludmilla e Falcão.

A produção brasileira é da Amaia Produções, com a coprodução da Star Original Productions, da Star Original Productions, Mar Filmes, Warner Bros Pictures e distribuição da Star Distribution.

‘Vai Ter Troco’: Comédia nacional traz elenco de peso e promete provocar boas risadas no público; veja o trailer (Reprodução/Divulgação)

Leia mais:

Confira a sinopse oficial do longa

“Tonha (Evelyn Castro) e Zildete (Nany People) trabalham há anos para a família de Afonso (Marcos Veras), sua esposa socialite Sarita (Miá Mello) e os filhos John John (Nicholas Torres) e MIranda (Giovanna Grigio). Após meses sem receber salário e atentos aos caprichos dos patrões, que alegam estarem falidos, mas vivem esbanjando em festas e jantares para a alta sociedade, as domésticas decidem cobrar o pagamento de uma forma mais veemente.”

“Para isso, contam com a ajuda de Nivaldo (Edmilson Filho), o motorista faz-tudo que conhece todas as armações do patrão, incluindo suas relações misteriosas com políticos. Com o clima esquentando entre patrões e empregados, a situação sai do controle, levando o conflito para um caminho inusitado, com diálogos e situações hilárias, expondo de forma bem-humorada a relação entre eles.”

O longa de comédia promete provocar boas risadas aos fãs sedentos de um longa nacional repleto de humor. O filme estreia exclusivamente nos cinemas no dia 17 de agosto.

Assista ao trailer: