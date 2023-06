Testamento de Gugu: Mesmo morto, apresentador vira alvo de críticas na web

O testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato, que morreu em 21 de novembro de 2019, ainda segue sendo uma das polêmicas mais comentadas nas redes sociais, principalmente depois da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não reconheceu Rose Miriam Di Matteo como uma das herdeiras.

No Twitter, fãs do apresentador aproveitaram a manhã desta quarta-feira (21) para comentar sobre o assunto e criticar o “esquecimento” do apresentador do SBT: “Gugu, também te falar viu: por q não colocou a própria esposa na m*rda do testamento?”, perguntou um perfil, que se mostrou indignado.

Já uma segunda pessoa ficou em dúvida sobre a ação tomada pelo STF, em assumir que Rose Miriam não faz parte do testamento de Gugu Liberato: “Na verdade, ainda está tramitando a ação de união estável, que pode dar metade dos bens à suposta ex-companheira de Gugu. Essa ação, provavelmente, só anula o testamento”.

STF valida testamento de Gugu Liberato e não reconhece Rose Miriam como uma das herdeiras (Reprodução/Instagram)

Ao saber da decisão da justiça, outros fãs também foram pelo mesmo caminho de opinar sobre a briga judicial e o documento oficial feito pelo famoso: “Pela lei, vale o Testamento. Então, sua adjetivação de Injustiça vem de sua percepção pessoal, pelas informações precisas que tem da família dele e relações dela com os filhos e o Gugu. Então, você sabe mais que o próprio apresentador, que deixou a herança para os filhos. É onisciência pura ou fofoca”.

A decisão do STF sobre a herança de Gugu

Nesta terça-feira (20), foi decidido que Rose Miriam Di Matteo, que tinha entrado com um recurso especial no STJ pedindo a revisão do testamento e da distribuição dos bens, não é uma das herdeiras de Gugu. No documento, o famoso deixou 75% dos seus bens aos filhos e 25% aos sobrinhos.

João Augusto, Gugu e as gêmeas no estúdio do "Power Couple Brasil", da Record TV (Reprodução/Instagram)

No entanto, o processo de reconhecimento de união estável, movido pela viúva, continua normalmente. Com a decisão tomada, o advogado Nelson Willians, que representa as filhas do apresentador do Domingo Legal, afirmou que respeita, mas que irá recorrer.

No testamento, Gugu dispôs de 100% da totalidade de seus bens, sem respeitar a parte legítima dos filhos. De acordo com a Lei Brasileira, o testador deve resguardar metade de todo seu patrimônio e somente dispor em testamento da outra metade: “Se fosse a intenção do apresentador Gugu deixar 25% da totalidade, ele teria testado 50% da parte disponível aos sobrinhos e não 25%”, disse o advogado sobre a decisão do STJ.

