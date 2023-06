Testamento de Gugu: mesmo fora do testamento, mãe dos filhos do apresentador recebe pensão generosa

João Augusto, Gugu e as gêmeas no estúdio do "Power Couple Brasil", da Record TV (Reprodução/Instagram)

Por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Rose Miriam Di Matteo, a mãe das duas filhas de Gugu Liberato, não foi reconhecida como herdeira da fortuna do apresentador,que segue dividida de acordo com o testamento deixado por ele: 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos.

A médica prometeu recorrer da decisão e muitos fãs do apresentador falecido contestaram a decisão e a consideraram injusta, mas apesar de perder o direito da fortuna de Gugu, Rose vai continuar recebendo uma pensão fixa no valor de US$ 10 mil (cerca de R$ 48 mil), segundo contrato firmado após a morte do apresentador.

Esse dinheiro soma-se a uma mansão avaliada em R$ 6 milhões em Alphaville, na Grande São Paulo, comprada para ela por Gugu em 2012, quando ainda estava vivo. Os advogados da médica, entretanto, afirmam que ela passou a mansão para o nome dos filhos, embora todos eles morem fora do Brasil, atualmente.

A Decisão do STJ não interfere em outra ação em que Rose pede o reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, o que em tese anularia o testamento.

No Twitter, os seguidores criticaram a decisão do apresentador de excluir a mulher do testamento. “Gugu, também te falar viu: por q não colocou a própria esposa na m*rda do testamento?”, perguntou um seguidor mais indignado.

“Na verdade, ainda está tramitando a ação de união estável, que pode dar metade dos bens à suposta ex-companheira de Gugu. Essa ação, provavelmente, só anula o testamento”, lembrou outra seguidora.