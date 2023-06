Primeiro Shakira, agora Scarlett Johansson? Tom Cruise se derrete em elogios para a atriz.

Depois que Tom Cruise e Shakira foram vistos juntos durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami no início de maio, a internet ficou louca especulando sobre uma possível relação entre os dois.

De acordo com a revista de entretenimento Heat, Cruise está apaixonado pela cantora. "Tom estava encantado quando conheceu Shakira, e não era muito diferente da forma como se comportou quando esteve com Katie Holmes pela primeira vez", declararam as fontes à revista.

Ele conhece Shakira vagamente há anos, mas esta era a primeira vez que saía com ela em um ambiente descontraído, e saiu convencido de que tinham uma conexão real que precisavam construir.

Tom Cruise Ator demonstrou grande interesse pela cantora (Matias J. Ocner, Carl Juste /AP)

Por sua vez, o portal Page Six afirmou então que o ator estava “extremamente interessado” em Shakira, a ponto de até lhe enviar flores. No entanto, parece que Shakira não tem interesse nele.

“Ele foi muito gentil e ela gostou da companhia dele, mas no momento ela não está focada em sair com ele ou com ninguém mais. Ela tem muita coisa para fazer e está focada nos seus filhos e na sua carreira por enquanto”, de acordo com o Us Weekly.

Shakira La colombiana conoció a Tom Cruise durante un evento de la Fórmula 1 (Matias J. Ocner/AP)

Por sua vez, a revista Heat revelou que Shakira "estava apenas sendo amigável e posando para fotos com Tom" e que ela mesma garantiu que "não queria envergonhá-lo ou incomodá-lo, mas não há atração ou romance de sua parte, estava apenas sendo amigável. Ela se sente lisonjeada, mas não interessada".

Após o "rejeição", parece que Cruise está derretendo por alguém mais.

Tom Cruise confessou seu amor a Scarlett Johansson.

Agora que Cruise está no meio da promoção do lançamento mundial de Missão: Impossível - Dead Reckoning Parte Um, em Roma, não pôde evitar falar sobre Scarlett Johansson.

Isto aconteceu depois que lhes foi mencionado que a atriz disse ao Hollywood Reporter durante a estreia em Nova Iorque do filme Asteroid City, de Wes Anderson, que adoraria trabalhar com ele como co-protagonista.

Cruise imediatamente se derramou em elogios para ela, dizendo: “Ela é incrível. É uma grande atriz e uma estrela de cinema”, disse ele também ao Hollywood Reporter. “Sim. Isso vai acontecer.”

A astro de filmes de ação continuou elogiando Scarlett, reconhecendo sua versatilidade e talento. “Veja, eu vi sua carreira toda a minha vida. Ela é tremendamente talentosa, muito carismática. Seria divertido se ela pudesse fazer tudo. Ela poderia fazer comédia, drama, ação, suspense. É alguém que realmente te atrai na tela, na câmera. Então, absolutamente, isso vai acontecer”.