‘Pedi um tempo’: Lexa revela aos fãs o motivo de perdoar as mancadas do funkeiro

Depois de muita polêmica envolvendo MC Guimê e seu casamento, a cantora Lexa viajou duas vezes com Anitta e tirou um tempo para ficar sozinha. Mas, durante uma entrevista ao podcast Podcats, ela resolveu falar o verdadeiro motivo para seguir casada com o funkeiro, mesmo depois da confusão dentro do BBB 23.

Segundo Lexa,a crise no casamento realmente existiu e ela precisou de um tempo para entender tudo que estava acontecendo ao seu redor, já que seu nome quase não aparecia envolvido em polêmicas: “Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. Entender o que era aquele tipo de exposição”, contou a famosa.

Mas, a história ao lado de Guimê fez com que ela tomasse a decisão de perdoar e seguir com o casamento: “Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim e levei isso em consideração”, afirmou ela, que viajou para Croácia com o famoso.

Porém, Lexa deixou claro que a atitude de MC Guimê dentro do BBB 23 é algo sem justificativa: “O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão, mas o primeiro passo para você desculpar alguém é quando você ver que a pessoa realmente quer mudar”.

Durante a entrevista, Lexa deu a entender que durante a crise o fim do casamento também chegou a passar pela sua cabeça. No podcast, a famosa afirmou que pediu um tempo para ficar sozinha e entender tudo, mas que um dia poderia acordar e dizer ao marido que não dava mais: “Eu poderia acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação’.

Vale destacar que antes de MC Guimê viver dentro do BBB 23, o casal terminou rapidamente o casamento, mas decidiu voltar e se reconectar. Mas, mesmo com isso, Lexa afirma que seu nome não está ligado às polêmicas: “Até então tava passando batida. Desviava de todas. Uma vez, um amigo me ligou e disse: ‘Caraca, Lexa, demorou quase 10 anos para uma polêmica, hein?’”.

