Novo filme de Zendaya promete ser empolgante e erótico; assista trailer de ‘Rivais’

Zendaya (26) está canalizando sua Serena Williams interior para seu próximo filme, Challengers, em português, Rivais.

A MGM acaba de lançar o primeiro trailer oficial do drama esportivo romântico, estrelado por Zendaya (Euphoria), Josh O’Connor (The Crown) e Mike Faist (Amor, Sublime Amor) como tenistas promissores. O filme documenta a jornada do trio enquanto eles competem para se tornarem campeões do Grand Slam, ao mesmo tempo em que navegam em seu sombrio triângulo amoroso.

A história segue três atletas - Tashi (Zendaya), Patrick (O’Connor) e Art (Faist) - que se conhecem desde a adolescência. Tanto Patrick, quanto Art estão apaixonados por Tashi, que tem uma carreira promissora pela frente.

“Ela vai transformar sua família em milionários”, diz Patrick no trailer. “Ela terá uma linha de moda, uma base”. Art acrescenta: “Você foi incrível hoje. Quero dizer, nem era como tênis. Foi um jogo totalmente diferente”.

Anos depois, quando Tashi e Art encontram Patrick em um torneio, eles se lembram de seu passado complicado. “É bom ver você animado sobre alguma coisa”, diz Art a Patrick. “Mesmo que seja minha namorada”, continua.

Rivais é dirigido por Luca Guadagnino (Me Chame Pelo Seu Nome e Suspiria) e escrito por Justin Kuritzkes (Queer, Ticklish). Outros membros do elenco de apoio incluem Jake Jensen, Faith Fay, A.J. Lister, Sid Jarvis e Scottie DiGiacomo.

De acordo com a sinopse oficial, o filme “segue três jogadores que se conheceram quando eram adolescentes enquanto competiam em um torneio de tênis para ser o mundialmente famoso vencedor do Grand Slam e reacender velhas rivalidades dentro e fora da quadra”.

Rivais chegará aos cinemas em 11 de agosto.

