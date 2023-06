Neymar admite ter traído Bruna Biancardi e publica carta aberta: ‘Justificar o injustificável’

Após os rumores de uma suposta traição de Neymar em relação à parceira, Bruna Biancardi, o craque da seleção brasileira se manifestou por meio de suas redes sociais. Em carta aberta, o jogador admitiu ter traído a mãe de seu próximo filho e compartilhou uma mensagem.

“Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família”, iniciou o jogador, se referindo ao bebê na barriga da parceira. “Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida.”

O jogador ainda lamentou a exposição sofrida pela parceria e o quanto ela teria sofrido para estar ao seu lado. “Errei”, escreveu. “Errei com vocês.”

“Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal eu resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, continuou.

Veja mais:

“Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.”

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você.”

“Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo”, finalizou.

Os rumores sobre a traição do craque em relação à Bruna Biancardi ganharam força no último domingo (18), quando uma colunista do Metrópoles publicou que Neymar a teria traído nas vésperas do Dia dos Namorados.