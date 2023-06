Mulher Melão revela convite de famosa para participar de vídeo erótico: “Não falo dessa água não beberei”

Renata Frisson, de 37 anos, mais conhecida como Mulher Melão, é uma das famosas mais conhecidas de sites de conteúdo adulto do Brasil.

A funkeira é considerada a número um do OnlyFans, contudo, seu conteúdo tem um especificidade: ela se propõe apenas à produções individuais, que envolvem fotos e vídeos.

Em entrevista à Quem, Melão diz que os conteúdos ‘solos’ não são por falta de convite.

“Recebo muitos convites de homens e mulheres para gravarem conteúdo comigo. Acho que daqui a pouco vou ter que fazer um concurso para ver quem vai ser minha amiguinha que vou gravar. Não falo dessa água não beberei, mas ainda não senti vontade. Por enquanto, o conteúdo solo está indo muito bem. Mas já recebi convite até de mulher famosa”, disse.

Mesmo com muita procura pelo conteúdo e cifras altas, a mulher não pensa em investir em uma produtora.

“Meus conteúdos são diários e geralmente sou eu mesma quem gravo. Isso é muito bom, porque fica bem realista. Também gosto de fazer conteúdo de adrenalina. Da última vez, desci do carro no meio da rua e coloquei meu amigo para gravar eu fazendo um strip-tease meu na Colômbia. Gosto muito de fazer coisas diferentes para surpreender meus fãs. Adoro saber que os homens estão se divertindo comigo. Recebo mensagens diariamente deles elogiando o meu conteúdo”.

Para ela, o sucesso está no fato do conteúdo ser amador. “Não uso Photoshop, nem filtro. Os fãs são apaixonados pelo conteúdo amador, porque ele é mais real. Ele consegue ficar mais próximo de mim, porque ele vê não só as minhas qualidades, mas os meus defeitos do jeito que eles são”.

